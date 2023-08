NAJBOGATIJA CRNOGORKA POKAZALA KAKO JE UREDILA STAN! Pogledajte LUKSUZ u kom pliva

Amra Olević Rejes, koja je dobila nadimak "balkanska Kim Kardašijan", pokazala je kako izgleda luksuzan dom poslije renoviranja.

Izvor: Instagram/amrezy

Balkanska Kim Kardašijan je uspješna šminkerka koju na Instagramu prati više od pet miliona ljudi. Amra Olević Rejes je najpoznatija Crnogorka u Americi koja se svojevremeno našla na listi 10 najplaćenijih influensera. Rođena je u Plavu u Crnoj Gori, nekoliko godina je živjela u Bosni i Hrvatskoj, a onda je odlučila da se preseli u Ameriku. Odustala je od studiranja, a danas živi u Njujorku i bavi se šminkanjem. Ogroman uspjeh nastao je kada je našminkala Kim Kardašijan.

Uslijedili su brojni vlogovi i tutorijali koji su brojali enorman broj pregleda, a potom je počela da sarađuje sa svjetski poznatim mejkap brendovima. Lansirala je sopstvenu kozmetičku liniju, a američki mediji su 2021. godine prenijeli da se njeno bogatstvo procjenjuje na najmanje 2,5 miliona dolara. Udata je za preduzetnika Leonarda Rejesa, sa kojim je više od 10 godina.

Fotografije jasno pokazuju da Amra živi život na visokoj nozi, a nedavno se pohvalila renoviranim stanom u Njujorku. U njemu vladaju pretežno neutralni tonovi, ali i moderni detalji koje obožava. Svi su primijetili da ima mnoštvo figura u obliku ženskog tijela, najviše zadnjice i lica, kao i mirisne svijeće, cvijeće i figure inspirisane antičkim skulpturama.

U dnevnoj sobi akcenat je stavljen na prozore koji se protežu od poda do plafona, a pogled kroz njih je nestvaran. Amra voli minimalizam, zbog čega u dnevnoj sobi nema mnogo namještaja. Postavila je veliku garnituru u bež boji i sto od bijelog mermera, ali zato i te kako insistira na zanimljivim detaljima koji su oplemenili prostor. Podsjetimo, ovako je Amra govorila o jednom dijelu svog života:

"Nikad me nije zanimala škola i uglavnom sam spavala u učionicama. Odgajali su me strogi roditelji. Pružili su mi sve što mi treba, ali su bili veoma strogi prema meni. Nisam se slagala sa njima kad sam bila mlađa, pa sam se iselila iz porodičnog doma u 23. godini. To je bila moja najbolja odluka u životu. Prošla sam kroz teške trenutke, jedno vrijeme nisam imala novca ni za hranu. Živjela sam sa dečkom i oboje smo se borili da preživimo. Ponekad, kad se sjetim tog perioda, pitam se kako smo uopšte uspijevali. To iskustvo me je promijenilo. Naučilo me je da budem skromna, ali i da cijenim svaki trenutak", rekla je Amra. Pogledajte kako Crnogorka izgleda:

