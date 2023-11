Svijet u šoku: Manekenka preminula nakon operacije, oglasio se i Nejmar!

Brazilska manekenka i influenserka Luana Andrade preminula nakon liposukcije koljena.

Brazilska influenserka, Luana Andrade preminula je u utorak, dan nakon što se podvrgnula liposukciji koljena, u bolnici u Sao Paolu. Zahvat joj je uradio privatni doktor i anesteziolog, koje je angažovala nejna porodica, navodi se u saopštenju bolnice.

Prelijepa manekenka je doživjela zastoj srca samo dva i po sata nakon operacije. "Operacija je prekinuta, a pacijent je podvrgnut testovima koji su otkrili masivnu trombozu. Prebačena je na intenzivnu terapiju, gde je podvrgnuta lijekovima i hemodinamskom tretmanu", navedeno je u saopštenju, prenosi "Daily Mail".

"Rastrzan sam i živim svoju najveću noćnu moru. Dio mene me je napustio", napisao je na Instagramu njen dečko Žoao Hadad. "Izgradili smo prelijepu priču i intenzivno živjeli svoje snove. Pored toga što si mi djevojka, ti si i uvijek ćeš biti moj partner i van ovog života, ljubavi moja. Ti si moje svjetlo, princezo. Molim te da odozgo i dalje paziš na mene i sve nas. Uvijek ću te voleti, od sada do vječnosti", dodao je on.

Povodom ove tragedije oglasio se i fudbaler Nejmar, samo dan nakon što su lopovi provalili u kuću njegove djevojke i njihove jednomjesečne bebe i držali njene roditelje kao taoce. "Tužan dan sa dvije veoma loše vijesti. Prvo je to napad koji je preživjela porodica djevojke, ali hvala Bogu svi su dobro! Drugo, smrt prijateljice. Moje saučešće cijeloj porodici, neka Bog primi Luanu raširenih ruku", napisao je fudbaler na portugalskom.

