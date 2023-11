KUVARI OVU HRANU NIKAD NE BI NARUČILI U RESTORANU! Zašto biste "bacali" pare na nju?

Evo šta majstori svog zanata nikada ne bi naručili i jeli u restoranu!

Odlazak u restoran ima posebnu čar, još ako se lijepo obučete i sredite. Jednostavno nekome je to mala doza zadovoljstva. Međutim, zbog marketinških tehnika i malo poznatih industrijskih tajni, ponekad izbor jela zna da napravi takvu muku. Kako ne biste iz restorana izašli nezadovoljno i gladni, u pomoć priskaču kuvari i otkrivaju male cake majstora sa terena. Evo nekoliko stvari koje kuvati ne bi nikad naručili u restoranu:

Jelo koje nije specijalitet kuće

Prema Džejkobu Ponderu, kuvaru iz Atlante, ako namjeravate da idete u restoran koji je poznat po nečemu posebnom, poput restorana mesa ili plodovima mora, obično ćete naručiti nešto što je specijalitet kuće. Sigurno ne biste naručilli pljeskavicu u ribljem restoranu. Kako ističe kuvar Ponder, ovo bi mogao da bude problem iz više razloga.

"Na primjer, postoji mogućnost da su samo jedna ili dvije friteze rade, što znači da će se sve vjerovatno pržiti u istom ulju", otkriva kuvar.

Sirova hrana

Ovaj kuvar takođe savjetuje da izbjegavate sirovu hranu po restoranima, prenosi Eatthis.

"Nikad ne bih naručio sirovu ili nedovoljno kuvanu hranu u restoranu za koji se ne zna da to nudi i da su baš po tome poznati. Ako ipak odlučite za to, učinite to s oprezom", savetovao je.

Desert

Ljubitelji slatkiša obično na kraju glavnog jela ostave i malo mjesta u stomaku za desert. Kuvar savjetuje da preskočite deserte u restoranima i umjesto toga odete na mjesto koje je poznato po ukusnim slatkišima, kao što su poslastičarnice.

Pržena hrana

Prema Rejmondu Nilu, profesionalnom kuvaru i stručnom savjetniku za "TD Kitchen", izbegavanje pržene hrane u restoranu odličan je način da dodatno povedete računa o svom zdravlju.

"Prvo na spisku stvari čega se treba da se klonim jeste sve što je prženo. Pržena hrana poput pomfrita, piletine, ribe ili kolutića luka nezdravija je od druge i ima više kalorija. Takođe može da bude masna i teška za varanje, zbog čega se nakon obroka osjećate tromo”, kaže kuvar Neil.

Hrana koju možete da napravite kod kuće

I za kraj, tu su jela na meniju koja i sama možete da napravite kod kuće. Zašto biste trošili pare na njih... Neki kuvari se upravo vode tom parolom. Vjeruju da ako namjeravate da potrošite novac na nešto u restoranu, to bi trebalo da bude nešto drugačije i zanimljivo - umijeće kuvara.

