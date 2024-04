Psihoterapeutkinja otkriva: ŠTA DA RADITE AKO VAS KOLEGA NERVIRA NA POSLU?

Psihoterpeutkinja je objasnila šta se sve podrazumijeva pod netrpeljivošću na poslu.

Izvor: MONDO portal / Marko Čavić/PRVA

Na poslu provodemo trećinu dana, a neki čak i više. Važno je da atmosfera na poslu bude prijatna, međutim u praksi se nekad dešava suprotno. Dešava se da nas nervira kolega uprkos tome što dobro radi svoj posao. Nerviraju nas tuđe navike, a tenzija samo raste.

Kako da reagujemo u takvim situacijama na radnom mjestu? Pishoterapeutkinja Anja Sivč za Prva TV objasnila je šta se sve podrazumijeva pod netrpeljivošću na poslu.

"Može da obuhvata širok spektar nekih psiholoških pojava. Može da ide od toga da nam neko smeta zato što cupka za stolom preko puta nas, preko mobinga, ogovaranja, izopštavanja iz teme, itd", objasnila je psihoterapeutkinja.

Kada je vrijeme da reagujemo?

"Mi smo naučeni kulturološki da ćutimo i trpimo. Naporan rad, uz to ćutimo i trpimo i sve će se samo riješiti. Neće se riješiti. O tome mora da se priča i razgovora na poslu. Kada je pravo vrijeme? Svi mi imamo duboko usađen unutrašnji kompas. Mi čekamo kao društvo da problem eskalira, da ugrozi posao i međuljudsko odnose, pa tek onda nešto činimo da se situacija popravi. Ali pravi momenat kada se postavljaju granice jeste od prvog momenta dolaska na posao", dodala je Ana.

Šta se dešava ukoliko se ta granica ne postavi na vrijeme? Psihoterapeutkinja ističe da je tada, kada nastane problem, potrebno komunicirati jedan na jedan.

"Trebalo bi da sednemo i kažemo: 'Ja se osjećam loše kada ti radiš to i to. Meni bi jako značilo kada bi ti prestao to da radiš‘, a ne 'Ti si kriv, ti si loš!", objasnila je psihoterapeutkinja.

Šta ako kolega ne prestaje da priča?

Ukoliko nam smeta, na primer, kada kolega previše priča i remeti nam rad, psihoterapeutinja otkriva način kako da rešimo taj problem. Ističe da je u pitanju jedna od stavki mobinga, što znači da jedna osoba onesposobljava drugu osobu da vrši normalan rad.

"Treba odreagovati u momentu kada osjetimo da to narušava našu funkcionalnost na poslu, da se u nama stvara određena frustracija. To treba rešiti na asertivan način što se uči i mnoge kompanije su to prepoznale", dodala je.

(Prva.rs/MONDO)