Viktor ima rijedak poremećaj, umjesto lica vidi "demone"

Da li ste čuli za rijedak poremećaj koje se zove prosopometamorfopsija?

Izvor: Antônio Mello

"Pobudio sam se, sjedeo sam na kauču i gledao TV kada je moj cimer ušao u sobu. Pogledao sam ga i nisam mogao da vjerujem šta vidim. Onda je njegova djevojka ušla i lice joj je bilo isto", započeo je neobičan slučaj Viktor Šara za CNN.

Svako od nekada poznatih lica za njega je imalo grotesknu grimasu, izdužene oči i duboko urezane ožiljke. Kada se osoba okrene na stranu, iznenada su se pojavile šiljaste uši, rekao je Viktor.

"Pokušao sam da objasnim svom cimeru šta vidim, a on je mislio da sam lud. Onda sam izašao napolje i sva lica ljudi koje sam vidio bila su izobličena. To je kao da buljite u demone. Zamislite da se jednog jutra probudite i odjednom svi na svijetu izgledaju kao stvorenja u horor filmu", dodao je.

Viktor ima rijedak poremećaj koje se zove prosopometamorfopsija ili PMO, u kojem dijelovi lica drugih ljudi izgledaju izobličeni u obliku, teksturi, položaju ili boji. Međutim, predmeti i drugi dijelovi tijela obično ostaju nepromijenjeni.

"Pomogao sam naučnicima da naprave kompjuterski generisanu 2D sliku onoga što vidim na licima", rekao je Šara, govoreći o istraživanju o njegovom slučaju koje je objavljeno u djelu "Kliničke slike" časopisa The Lancet.

Izvor: Antônio Mello

"Ono što ljudi ne razumiju sa slike je da se izobličeno lice kreće, savija, razgovara sa vama, pravi gestove lica. To me pomalo udaljava od drugih ljudi. Trudim se da to ne dozvolim jer znam šta je, to je PMO. Ipak, još uvijek se osjećam kao da se više ne zbližavam ljudima kao nekada", objasnio je Viktor.

Prosopometamorfopsija se razlikuje od "sljepila lica", stanja koje imaju glumac Bred Pit, kao i švedska princeza Viktorija i možda čak 1 od 50 ljudi. Kod "sljepila lica", ona nisu izobličena, umjesto toga, mozak jednostavno ima problema da prepozna lica, čak i poznata. Sa PMO, međutim, osoba će često imati problema da prepozna voljenu osobu ili poznato lice. Neki ljudi sa PMO vide svoja lica kao iskrivljena ili čak oštećena. Dva pacijenta su, dok su stajala ispred ogledala, "vidjela kako jedno oko iskače iz duplje i klizi niz obraz", piše CNN.

Drugi ljudi sa ovim poremećajem su vidjeli kako se lica pretvaraju u zmajeve ili riblje glave, ili uši iskaču iz vrhova ljudskih glava. Neki pacijenti navode da vide skraćene ruke pričvršćene za lica, oči ljudi kako napuštaju lobanju i rotiraju ispred nje, ili treće oko na sredini čela ljudi.

Sa tako malo dostupnog znanja, mnogim ljudima sa PMO može se dijagnostikovati šizofrenija ili druga slična halucinatorna stanja i staviti na antipsihotičke lijekove ili čak biti institucionalizovani, rekao je Antonio Vitor Melo, student doktorskih studija psiholoških i moždanih nauka u Dortmundu, koji je prvi autor studije slučaja. Međutim, nauka sada zna da ljudi mogu razviti PMO nakon povrede mozga, tumora ili infekcije, ili nakon napada kao što je epilepsija, rekao je on.

(MONDO)