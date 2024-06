ŠTA ZNAČE TROUGLIĆI NA ETIKETI? Svi se odnose na jedno, stručnjak otkriva kako da ne oštetite odjeću

Evo šta znače određeni simboli na etiketi odjeće!

Izvor: MONDO

Svaki komad odjeće ima etiketu na kojim piše detaljno uputsvo pranja. Na njoj se obično nalaze različiti simboli, od pegle, kružića i trouglića.

Postoji do pet ključnih simbola odštampanih na etiketi svakog komada odjeće, ali neki su za neke oni su i dalje zbunjujući. Evo nekoliko važnih simbola na koje treba da obratite pažnju jer mogu da naškode odjeći, pa čak i da dovedu do njenog skupljanja. Kada je riječ o simbolu trougla, on se može naći u više varijanti. To uključuje prazan trougao, precrtani trougao, precrtani trougao sa "CL" unutar njega. Svi ovi simboli se odnose na izbjeljivač.

Prazan trougao znači da možete da izbjelite komad odeće.

Ali precrtani trougao znači da se predmet ne smije beliti.

Precrtani trougao sa znakom "CL" unutra znači da treba da koristite izbeljivač bez hlora.

Salah San, šef marketinga proizvoda u Beko kaže da bacanje gomile veša u mašinu za pranje veša nije neuobičajeno. Međutim, ovakva navika može da ošteti vašu odjeću.

"Sve što treba da znate o svojoj odjeći nalazi se na njihovim etiketama. Poznavanje simbola i pranje odeće naopačke može da vam pomoći da izbjegnete nezgode sa vešom i da vaša omiljena odjeća traje duže", savjetovala je ona.

(MONDO)