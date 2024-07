Kako da obrijete noge bez bubuljica: Jedna greška je kriva za "jagodaste noge"

Kako da se otarasite ružnih crvenih tačkica poslije brijanja?

Izvor: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

Najbrži način da uklonite dlake na nogama je da koristite brijač za jednokratnu upotrebu. Problem je što se često pojavljuju ružne crvene tačke. Crvene mrlje koje se pojavljuju nakon brijanja poznate su kao noge od jagode. Zapravo, to su mikrohematomi koji nastaju usljed oštećenja krvnih sudova koji okružuju folikule dlake.

Crvene, uznemirujuće tačke nakon brijanja mogu da se pojave ne samo na nogama, već i u intimnim predjelima ili ispod ruku. Osip često može da bude praćen svrabom i peckanjem kože. Uzroci bubuljica nakon brijanja su:

koristite isti brijač za jednokratnu upotrebu nekoliko puta

suvo brijanje bez odgovarajuće hidratacije kože

nekorišćenje pilinga prije depilacije, zbog čega prljavština, sebum i mrtva koža ostaju

nošenje uskih materijala koji iritiraju kožu

nepravilno brijanje

Kako da obrijete noge da se ne bi pojavile crvene bubuljice?

Ako ne želite da vam se nakon brijanja pojave crvene fleke na nogama, najvažnije je da pravilno pripremite kožu za brijanje. Prije svega, uradite piling. To može da bude piling od šećera. Najbolje je da to učinite dan prije brijanja nogu. Zahvaljujući pilingu, oslobodićete se mrtvih ćelija kože i sebuma, koji bi mogli da zapuše folikule dlake i da dovedu do upale. Pored toga, jednom u nedjelju dana, uradite piling cijelog tijela i koristite rukavicu kako biste uklonili i mrtvu kožu.

Ako koristite brijač, najbolje je da koristite pjenu za brijanje ili gel za tuširanje, koji će ublažiti svaku iritaciju i povećati podmazivanje. Štaviše, dlake treba da brijete u skladu sa njihovim rastom, nježno pritiskajući brijač na kožu. Ovo je definitivno najčešća greška. Tek na kraju možete da ih brijete protiv smjera rasta. Nakon što temeljno obrijete noge, dobra je ideja da koristite hidratantni losion ili kremu za tijelo. Najbolji sastojci za negu poslije brijanja su aloja, urea, alantoin i pantenol.

Šta da učinite ako se nakon brijanja pojavljuju bubuljice na nogama?

Ne možete uvijek da izbjegnete efekat "jagodastih nogu". Ipak, možete da ubrzate zarastanje kože. U ovom slučaju, najbolje će funkcionisati losioni za tijelo sa bromelainom ili papainom (sastojci koji se nalaze u ananasu). Pored toga, možete da imate koristi od prednosti ši putera i kokosovog ulja koji hidriraju i regenerišu iritiranu kožu.

Ako se na nogama pojavljuju bubuljice, bolje je da prestanete da nosite usku odjeću. Laki materijali neće iritirati kožu, što će ubrzati njen proces regeneracije. Štaviše, tokom ovog vremena je bolje da se uzdržite od brijanja nekoliko dana kako se upala ne bi povećala. Tako ćete svakako izbjeći posjetu dermatologu.

(MONDO)