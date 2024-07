Ove haljine nikako ne kupujte: Nikom ne stoje kako treba

Ljeto je vrijeme za lepršavu modu, ali koliko god da uživate u haljinama, neke od njih izgledaju zaista jeftino.

Izvor: Shutterstock

Ako vas povuče neka niska cijena, razmislite da li su možda ovo neki od razloga?

Materijal je tanak, a haljina bezoblična? Nekad su ove haljine bile izuzetno popularne, ali su danas totalno demode. Što bi rekle naše mame - to je samo za pijacu.

Haljina ima oznaku "za sve veličine"? Budite veoma oprezni sa ovakvim haljinama. To što su trenutno moderni "oversajz" krojevi dalo je proizvođačima odriješene ruke da kroje na hiljade haljina jednim potezom. Nema više uklapanja po veličinama, nikoga ne zanima broj? To pojeftinjuje proizvodnju do maksimuma, ali vi dobijate običnu vreću.

Haljina dugačka do kolena? Ni tamo ni "vamo"? Reklamiraju je da može da bude tunika višim ženama, a haljina onim nižim. To je, takođe, kroj na kojem se maksimalno štedi, a žensku figuru siječe na najnezgodnijem mjestu.

Da biste odabrali lijepu haljinu za ovo ljeto, razmotrite kritički svoju figuru i prihvatite i dobre i loše strane. Ako imate vitke noge, svakako se odlučite za mini - bilo sasvim kratak ili onaj iznad koljena - nemojte ih pokrivati. Ako imate uzak struk, odaberite haljinu koja ga naglašava, a kukove možete malo i sakriti.

Za kraj, cvjetni print je u modi, ali i tu nemojte uzimati bilo šta "tek zato što je jeftino". Razmislite o trendi bojama - pastelnoplavoj, bebi roze, svetložutoj?

