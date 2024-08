Skoro svi upadnu u zamku na odmoru u avgustu: Stručnjak otkriva kako da izbjegnete bijes, krivicu i razočaranje

Većina ljudi, koja planira ljetovanje u avgustu, napravi običnu grešku koja može da pokvari odmor.

U brzom tempu života koji živimo, počeli smo da se odnosimo prema odmorima kao prema svetom i zasluženom spasenju: teško "guramo" tokom cijele godine i nestrpljivo čekamo oslobađajući odmor. Stručnjaci upozoravaju da se to dešava upravo zato što to toliko želimo i čekamo. Postoji rizik da odmor pokvarimo i prije nego što je počeo i to samo zato što vršimo preveliki pritisak na sebe ili svoje najmilije da bi sve bilo savršeno. Ovo se posebno odnosi na one koji odmor planiraju u avgustu jer za odlazak na more čekaju kraj ljeta.

"Poslije perioda u kom nismo imali pauzu, odmor može da dobije mnogo značenja: to je nešto što smo zaslužili, pa mora da bude posebno. To je znak da možemo da se opustimo, tako da ovo opuštanje mora da bude najbolje, toliko dobro da ponovo balansira sav stres u godini, čak i ako uključuje i sklonost da se troši mnogo. To je i vrijeme kada roditelji pokušavaju da isprave svoje greške prema djeci. Planiramo odmor sa pritiskom da budemo srećni i povratimo sve ono što nismo živjeli godinu dana. Pritisak je riješen velikim potrošenim novcem, ali kasnije mogu da nastupe frustracija, krivica ili razočaranje", objašnjava Angi Jonesku, osnivač i izvršni direktor Clinica The Mind.

Zato je prva stvar koju možemo da uradimo, da ne upadnemo u zamku savršenog odmora i da ne težimo tome. O ovom periodu bi bilo ispravnije razmišljati kao o onom u kojem ćemo biti opušteniji, u kome će neke stvari biti prijatne ili zanimljive, a druge neće ići baš onako kako je planirano, objašnjava stručnjak.

"Osim toga, pre bilo kakvog planiranja, ali i tokom odmora, najvažniji kriterijum za svaki izbor treba da budu naše trenutne potrebe. Uzalud planiramo da posjetimo deset muzeja i četiri katedrale u Španiji, ako sve djeluje kao mučenje. Možda bi realan plan bio fleksibilan raspored, bez previše obilazaka i uz radost zbog jednostavnih stvari poput dobre kafe, ležaljke i lijepe knjige", naglašava stručnjak.

Čuvajte se društvenih mreža

"Iz slika nikada ne saznajemo kako su satima čekali na aerodromu, o trenucima kada su se svađali sa njihovim partneraom, o tome kako im je ta hrana, koja je na slikama izgledala tako ukusno, pala na stomak. Takve stvari mogu da se dese svakome na odmoru, moguća je gužva na aerodromu, hotel neće biti najbolji, na plaži će biti gužva ili će vrijeme biti loše. A kada stvari ne idu baš onako kako je planirano, možemo da se držimo ove neprijatnosti i da gunđamo danima ili možemo da se povučemo i sa humorom sagledamo stvari dok se prilagođavamo situaciji", kaže stručnjak.

Ne trošite previše

"Da, želimo da uživamo na odmoru, da se opustimo, prepustimo sebi, ali to ne znači da moramo da živimo drugačije nego što bismo inače sebi dozvolili i to samo da bismo postigli savršenstvo. I na kraju, ali ne i najmanje važno, možemo da imamo nezaboravan odmor bez planiranja svega do posljednjeg detalja. Nije potrebno da označite sve turističke znamenitosti, nismo u misiji, već na odmoru, a lijepe uspomene se stvaraju ako budete spontani", objašnjava stručnjak.

