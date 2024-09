Greška zbog koje vam se kosa umasti za dan: Proizvod koji vam prvi nikad ne bi pao na pamet

Vjerujte nam, vaša kosa će vam biti zahvalna ukoliko redovno budete prali četku za kosu.

Ako postoji jedan kozmetički alat koji je veoma potcijenjen, to je četka za kosu. Četke za kosu se često zanemaruju, iako ih koristimo više puta dnevno. Međutim, one su neopjevani heroj fioke za negu kose – tu su kada nam zatrebaju da raspetljaju kosu, odvoje i definišu kovrdže i ukrote neposlušne pramenove. Četke za kosu takođe čine da kosa izgleda mekše, zaglađenije, sjajnije i zdravije, zahvaljujući svojoj sposobnosti da ravnomjerno raspodjeljuju prirodna ulja od korijena do vrhova. Ali, pošto se četke za kosu koriste tako često, postoji velika šansa da su dom prljavštine, peruti, mrtvih ćelija kože, nakupljanja proizvoda, ulja... I, zbog prljavštine, četke za kosu zapravo mogu učiniti više štete nego koristi i negativno utiču na vaše opšte zdravlje kose.