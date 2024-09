Došla, zauzela pozu i sve je stalo: Tejlor Svift u korsetu koji puca, a na rukama "detalji za odrasle"

Tejlor Svift bila je glavna zvijezda na dodjeli MTV nagrada!

Crveni tepih na dodjeli MTV nagrada krasile su brojne zvijezde, ali Tejlor Svift je jedna od onih koja je privukla ogromnu pažnju. Nakon Kejti Peri koja je izabrala neobičnu modnu kombinaciju, pojavila se pop zvijezda koja je jednom pozom uspjela da zasjeni sve svoje koleginice. Za crveni tepih izabrala je kariranu odjeću!

Tejlor je obukla karirani korset i široku suknju koja je tek "sišla" sa piste kolekcije Dior Resort 2025 collection. Stajling je upotpunila bermudama, koje mnogi zovu "vruće pantalone", kožnim rukavicama i kariranom ogrlicom. Nosila je minđuše od crnog žada, ali ništa nije moglo da prođe bez njenog dugogodišnjeg trenda na crvenom tepihu i van njega - čizmi Stuart Weitzman koje koštaju 1.120 evra.

Podsjetimo, Tejlor nikada ne uspijeva da bude na vrhu liste najbolje obučenih na dodjeli MTV nagrada. Ipak, jedna je od najnagrađivanijih umjetnika u kategoriji godine. Pobijedila je četiri puta - za Bad Blood 2015, You Need to Calm Down 2019, All Too Well: The Short Film 2022. i Anti-Hero in 2023. I ovoga puta je bila šampionka sa osvojenih sedam priznanja, a bila je nominovana u čak 12 kategorija. Takođe, ona je prva umjetnica u istoriji koja je osvojila nagradu za spot godine pet puta.

