Podmlađuje i dobro stoji svakoj ženi: Princeza bob je hit frizura jeseni za sve 40+ dame

Ako ste u potrazi za novom frizurom za jesen, princeza bob je sjajan prijedlog

Izvor: TikTok

"2024. godina je godina bob frizure", ponavljaju stilisti širom svijeta. Modna arena je ovu kratku frizuru usvojila još prošle godine, ali je u posljednjih nekoliko mjeseci ozbiljno učvrstila svoje pozicije na listi trendova. U čemu je tajna ovako postojane popularnosti? Vjerovatno u raznolikosti oblika koje bob može da ponudi. Da bob ima samo jednu varijaciju, u statusu glavnog trenda ne bi izdržao ni nekoliko mjeseci. U uslovima kada nova, aktuelna frizura pojavljuje se gotovo dvaput mjesečno, interes modnih zaljubljenika ne opada. Tako smo prije pisali o neurednoj i pomalo divljoj frizuri "tata bobu", koju je nosila Hejli Biber. A sada je kod modnih ljubiteljki novi favorit — "princeza bob". Objašnjavamo čime se ova varijanta boba razlikuje od ostalih i zašto je to najbolja frizura za početak jeseni.

Šta je zapravo "princeza bob"?

To je dovoljno kratka frizura u kojoj kosa ne bi smjela da pada ispod sredine vrata. Rez kod princeza boba je ravan, bez slojeva oko lica i drugih razlika u dužini. Stilistima se preporučuje da vlasnicama tankih kose skrate sve dlake na istu dužinu. Tako će kosa djelovati gušće, a frizura će biti lakša za oblikovanje. Ako imate gustu kosu, bolje je dodati tanke "nevidljive" slojeve — to praktično neće uticati na izgled boba, ali će znatno olakšati frizuru. To znači da će se lakše oblikovati, a željeni oblik će duže trajati. U svom prvobitnom obliku, princeza bob nema šiške, ali ako ne možete bez njih, najbolje će odgovarati produžene šiške ili trendovske šiške sa ravnim rezom.

Glavna prednost "boba princeze" je ta što odgovara svima.

Možete malo eksperimentisati sa dužinom kako bi frizura što bolje odgovarala obliku vašeg lica. Onima koji žele da produže oval, odgovara produžena verzija frizure, dok će oni koji žele da ublaže oštre, izdužene crte, više odgovarati kraća frizura. Kada su u pitanju različiti tipovi kose, ovdje nema nikakvih ograničenja — bob sa ravnim rezom jednako dobro izgleda na ravnoj i na kovrdžavoj kosi. Frizuru možete oblikovati na razne načine. Ne postoji jedno pravilo — ova frizura pruža veliku slobodu mašti. Možete napraviti voluminoznu frizuru koristeći fen i četku. Za to će vam biti potrebno sredstvo za podizanje volumena pri korijenu. Osim toga, možete uviti kosu u neuredne lokne ili, naprotiv, ispraviti je do savršeno ravnog izgleda.

(Wanted/Mondo)