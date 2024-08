Test otkriva vaše vrline i mane: Da li prvo vidite psa ili mačku, pokazuje vašu najranjiviju tačku

Testovi ličnosti mogu svašta da otkriju, poneku skrivenu osobinu za koju možda niste znali, mogu da pokažu koje su vaše prednosti i mane.

Psihološki testovi ličnosti nam pomažu, prije svega, da razmislimo o sebi i donesemo zaključke o svojoj ličnosti i karakternim osobinama. Mnogi ljudi pribjegavaju takvim testovima iz jednostavne radoznalosti da saznaju više o svom karakteru. Ponekad testovi ličnosti otkrivaju skrivenu osobinu za koju možda niste znali, a ovaj test vam omogućava da izvučete zaključke o svojim prednostima i slabostima.

Koja životinja vam je prvo za zapala za oko?

Koje su vaše vrline i mane test ličnosti

Vidjeli ste mačku

Ako ste videli mačku, to znači da je vaša ličnost ispunjena iznenađenjima i spontanošću. Znate kako da se iznenadite. Vi ste osoba koja bježi od rutine i uvijek nastoji da unese raznolikost i emocije u svakodnevni život. Dobro hendlujete nepredviđene događaje, a ova predispozicija je jedna od vaših osobina koje drugi najviše cijene, kao i vaša odlična sposobnost prilagođavanja promjenama.

Volite svoj društveni život, brinete o njemu i trudite se da se svi osjećaju prijatno u vašem prisustvu, a ne volite da učestvujete u sukobima.

Među vašim nedostacima jeste nemogućnost da se oslobodite situacije, ne dajete drugu šansu ljudima koji su povredili vas ili vaše voljene. Ne zamjerate im, ali oni koji su vas iznevjerili više vam ništa ne znače. To radite da biste se zaštitili.

Vidjeli ste psa

Ako ste videli psa, to znači da je vaša najveća vrlina odanost ljudima koje volite. Pažljivi ste i izbjegavate po svaku cijenu da povredite druge, posebno one koji su vam najbliži, pošto cijenite odnose i trudite se da brinete o njima, to je vaša najveća vrlina.

Međutim, ta želja da se sve idealizuje i vjeruje da postoji ljubav prema životu, podrazumijeva i veliki nedostatak: emocionalnu zavisnost.



Ponekad se potpuno predajete vezi i trudite se da sve vrijeme budete blizu voljene osobe, zauzimate njen lični prostor, što na kraju potiskuje ljude i tera ih da bježe od vas ili se sukobljavaju sa vama. U takvim trenucima osjećate se veoma usamljeno i necijenjeno.

