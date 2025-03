5 znakova da ste žrtva manipulatora: Ako imate potrebu da se non-stop izvinjavate - bježite!

Ako primetite ove crvene zastavice, ovo je odličan prvi korak. Većina ljudi čak ni ne stigne tako daleko!

Ukoliko polazite kroz težak period u vezi ili na poslu, ako imate utisak kao da vas napušta razum - provjerite da niste možda žrtva emocionalne manipulacije. Koliko god da se na trenutak osjetite izgubljeno, uvijek možete postepeno da obnovite svoje samopoštovanje. To može značiti postavljanje granica, jasno izražavanje svojih emocija, traženje terapije ili savjetovanja ili jednostavno okončanje toksičnih odnosa i provođenje više vremena sa ljudima koji vas istinski podržavaju.

1. Osoba namjerno ometa tok komunikacije

Ako neko često izbjegava važne razgovore, posebno o osjetljivim temama, ili su mu odgovori uvijek izbjegavajući ili prezirni, to je znak većih problema.

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Psychology istraživala je proces "uklanjanja kamena“ u emocionalnoj manipulaciji. Prema istraživačima, "stonewalling" se može definisati kao "nesaradnička komunikacija u kojoj osoba strateški ometa i zadržava protok informacija“. Ovo je dezorijentišuće i frustrirajuće i može dovesti do toga da preispitate svoje percepcije i josećanja. Možda se osjećate bespomoćno i kao da uopšte ne možete da se izrazite. Osoba napravi tako jaku blokadu da se možete osjećati kao da ste glupi.

Ta osoba želi da njena verzija stvarnosti prevlada, čak i ako je iskrivljena. Prekidanjem vaših misli ili sprečavanjem da govorite šta mislite, on dobija kontrolu nad vama. To je emocionalna manipulacija.

2. Koristi rodne stereotipe protiv vas

Nalazite se usred žestoke rasprave (ili razgovora) i iznenada druga osoba kaže: "Samo ste emotivni jer ste žena.“ Ova fraza se pojavljuje upravo kada iznosite jaku argumentaciju ili upozoravate osobu na njeno loše ponašanje. Ključno je ovo: ne pretjerujete zato što ste žena, već ste reagovali jer je pred vama pravi, očigledan problem.

Studija u Američkom sociološkom pregledu istraživala je fenomen rodne pristrasnosti u emocionalnoj manipulaciji i otkrila da počinioci često iskorišćavaju rodne stereotipe. Istraživači su to objasnili na sljedeći način: Takva emocionalna manipulacija je rodna, jer se zasniva na povezanosti ženstvenosti sa iracionalnošću. Prema mišljenju stručnjaka, ova taktika emocionalne manipulacije nije nova i ima duboke korene u istoriji. Društvo je dugo vremena doživljavalo žene kao inferiorne, a emocionalni manipulatori jednostavno koriste ovaj stereotip.

Zapamtite: uvijek možete postepeno da obnovite svoje samopoštovanje i ljubav prema sebi. To može značiti postavljanje novih granica, traženje terapije ili savjetovanja ili jednostavno provođenje više vremena sa ljudima koji vas zaista podržavaju.

3. Uvijek ima izgovore za svoju manipulaciju

Da li ste se ikada osjećali kao da nikada niste učinili dovoljno u vezi? Kao da svaki vaš trud nailazi na kritike i pritužbe? Ovo bi moglo ukazivati na obrazac koji je veći od nedostatka zahvalnosti: žrtva ste emocionalne manipulacije.

Sistematska studija koju su sproveli turski istraživači detaljnije je razmotrila intimne odnose, posebno uticaj emocionalne manipulacije. Istraživači su napisali: "U prvoj fazi manipulacije, počinilac pokušava da uspostavi kontrolu nad žrtvom i preoblikuje njene misli u ono što želi da postane. Kada počnete da vjerujete da ste vi problem, lakše vas je kontrolisati."

4. Osjećate se kao da uvijek radite nešto pogrešno

Da li se stalno branite od neosnovanih optužbi? Da li se uvijek izvinjavate za stvari koje nisu vaša krivica? Onda postoji velika šansa da ne gubite razum - žrtva ste emocionalne manipulacije.

Istraživanje objavljeno u The Journal of Criminological Research otkrilo je da manipulatori često projektuju negativne emocije ili lošu sliku o sebi na svoju metu. To je kao da ste platno na koje neko širi svoje strahove, nesigurnosti i greške.

Evo tajne: ljudi koji se bave emocionalnom manipulacijom često se dave u sopstvenim negativnim emocijama i sumnji u sebe.

Umjesto da se suoče sa ovim pitanjima kroz terapiju ili samorefleksiju, oni ih prenose na nekog drugog. Oni vam odvlače pažnju vašim navodnim greškama tako da ne primijetite njihove.

5. Vaš pogled na sebe je iskrivljen i izobličen da bi odgovarao svrsi ove osobe

Ako vaš unutrašnji glas zvuči kao vaš najoštriji kritičar, to može biti izuzetno zamorno i srceparajuće. Ali vjerovatno ne gubite prisebnost. Ova osjećanja su skoro uvijek rezultat nečijeg manipulativnog ponašanja .

Studija o dinamici moći i emocionalnoj manipulaciji istraživala je koncept da manipulatori koriste taktiku manipulacije da iskrive osećaj racionalnosti žrtve. Zašto to rade? Često sabotirati samopoštovanje žrtve i promijeniti način na koji osoba doživljava sebe, piše Hackspirit.com.

