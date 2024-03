POČETKOM PROLJEĆA DOLAZI DO MANJKA VITAMINA U ORGANIZMU! Endokrinolog otkriva koje namirnice mogu da ih nadoknade

Početkom proljeća dolazi do manjka vitamina u organizmu, zbog čega je važno da u ishranu uključite određene namirnice.

Ruska doktorka Natalija Tananakina, endokrinolog, istakla je da početkom proljeća dolazi do manjka vitamina u organizmu, posebno vitamina C, D i grupe B. Njihov nedostatak može da dovede do oslabljenog imuniteta, pogoršanja izgleda kože, kose i noktiju. Zato je važno da u ishranu uključite citrusno voće i zeleno povrće.