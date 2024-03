Zašto bi se domaća supa trebala naći na vašem svakodnevnom meniju?

Nema ko nije volio domaću supu koje su mame i bake spremale. Domaća supa ima brojne blagodeti po zdravlje, hidrira organizam, utiče na probavu i korisna je kod digestivnih problema. Naučnik sa Medicinskog centra Univerziteta u Nebraski otkrio je još neke dodatne prednost

Ali šta se sve dešava u tijelu uslijed njenog čestog konzumiranja ili na primjer svaki dan? Pravljenje supe pune povrća može poboljšati zdravlje creva, piše poznati sajt za ishranu Eat This, Not, That.