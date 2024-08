Stručnjaci otkrivaju kakvu kafu piju: Najveći mit je razbijen nakon prve rečenice

Koja kafa je najkorisnija za zdravlje? Stručnjaci otkrivaju svoje navike i tajne.

Kafu možete da pijete na mnogo načina - toplu, hladnu, iz aparata za espreso ili skuvanu, uz dodatak mlijeka, šećera, začina. Ipak, kada pripremamo omiljeni napitak, da li razmatramo koja opcija je najkorisnija za naše zdravlje? Stručnjaci otkrivaju kakvu kafu piju i donose dobre vijesti za sve one koji vole da je piju sa mlijekom.

"Uvijek dodajem mlijeko - bolje je za zube"

Svaki ljubitelj crne kafe mora da bude svjestan da kafa može da ošteti zube. To pogoduje razmnožavanju bakterija, što na kraju dovodi do razvoja karijesa. Napitak takođe ostavlja karakterističnu naslagu na zubima, koji može teško da se ukloni tokom vremena.

"Svaki dan pijem kafu iz aparata za espreso sa malo mlijeka i, naravno, bez šećera. Ograničavam se na dvije šoljice dnevno. Prvu pijem oko 7 ujutru, neposredno prije početka dana u klinici. Drugu obično poslije ručka", kaže dr Abdul Azizi, glavni zubar privatne klinike Harley Dental u Šefildu.

Po njegovom mišljenju, ispijanje kafe sa mlijekom, ali bez dodatka šećera, ima posebne prednosti. Izbjegavanje šećera značajno smanjuje rizik od nastanka karijesa, a dodavanje mlijeka smanjuje promjenu boje gleđi. Mlijeko neutrališe nizak pH kafe, što smanjuje rizik od nastanka žutih naslaga na zubima. Kafa sa mlijekom takođe nadoknađuje kalcijum koji klasična kafa izbacuje iz tijela. Dakle, mit je da je kafa bez mlijeka najbolja.

"Pijem kafu bez kofeina"

Brojna istraživanja su dokazala da kafa pozitivno utiče na funkciju crijeva, stimuliše probavu i da je bogata polifenolima, odnosno prirodnim jedinjenjima biljnog porijekla sa jakim antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima. Dr Emili Liming, istraživač crijevne mikroflore i dijetetičar, priznaje da je to jedan od razloga zašto popije šoljicu kafe nekoliko puta nedjeljno.

"Ne pijem kafu svaki dan, ponekad umjesto nje pijem biljni čaj. Kada je pijem, to je bez kofeina sa mlijekom - samo jednu dnevno i uvijek bez kofeina jer me kofein čini nervoznom i punom energije", priznaje dr Liming.

"Čekam sat vremena od buđenja"

"Obično pijem dvije bijele kafe dnevno sa kofeinom - spremaju se od organskog zrna jer ih kupujem u kafiću. Prvu kafu pijem oko 60-90 minuta nakon buđenja. Radim to jer prije pijenja kofeina želim da budem siguran da ću se probuditi prirodno. Drugu kafu pijem poslije ručka, oko 12:30, i to je to", objašnjava Met Tejlor, fiziolog u Nuffield Health-u, kojib uvijek bira kafu sa mlijekom i bez šećera kako bi izbjegao skokove nivoa šećera u krvi.

"Vjerujem da kafa može da bude zdrav izbor, posebno ako zamjenjuje energetska pića i druga gazirana pića. Ipak, ne zaboravite da kontrolišete količinu kofeina koju konzumirate", savjetuje fiziolog.

"Uvijek dodajem mlijeko da povećam unos kalcijuma"

Dijetetičarka Helen Bond priznaje da je prvu šoljicu kafe pila ujutru, odmah nakon buđenja. Odustala je od ove navike jer je znala da se poslije buđenja nivo kortizola (hormona stresa) u tijelu povećava, a kafa ga pogoršava.

"Umjesto toga, popijem svoju prvu kafu poslije treninga, a to je oko 10:30. Na taj način dobijam pojačanje kofeina kada mi zatreba", savjetuje ona i dodaje da uvijek bira filtriranu kafu jer sadrži više polifenola koji su korisni za našu crijevnu floru.

"Odrekla sam se šećera, ali poslije menopauze pijem poluobrano kravlje mlijeko koje mi pomaže da dopunim unos kalcijuma", savjetuje ona i dodaje da drugu kafu pije najkasnije do 15 časova.

