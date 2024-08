Više prednosti nego što se slutilo: "Ozempik" bi mogao da odloži starenje

Lijek koji se koristi u terapiji dijabetesa tipa 2, a u žižu javnosti je dospio kada su ga mnogi pogrešno počeli koristiti kao prečicu do vitke linije, mogao bi da uspori i proces starenja, vjeruju istraživači.

Izvor: Shutterstock

Rezultati novih istraživanja pokazuju da bi mogao imati efekta i kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom, artritisom, Alchajmerovom bolešću, pa čak i kod nekih vrsta raka.

Semaglutid, poznatiji kao ozempik, „ima daleko veće prednosti nego što smo prvobitno mislili“, rekao je Harlan Krumholc, profesor Medicinskog fakulteta pri Univerzitetu Jejl nakon objavljivanja rezultata nekoliko novih studija.

Istraživanja su otkrila da se lijek može koristiti u terapiji širokog spektra bolesti koje imaju veze sa srčanom insuficijencijom, artritisom, Alchajmerovom bolešću, pa čak i nekim vrstama raka.

„Ne bi me iznenadilo da poboljšanje zdravlja ljudi na ovaj način zapravo usporava proces starenja“, rekao je profesor Krumholc na Konferenciji Evropskog kardiološkog društva 2024, na kojoj su studije predstavljene.

Novi podaci objavljeni su u brojnim medicinskim časopisima, uključujući i Journal of the American College of Cardiology, koji uređuje profesor Krumholc.

„Ovi inovativni lijekovi su spremni donijeti revoluciju u kardiovaskularnu njegu i mogli bi napraviti dramatično poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja“, naglasio je profesor Krumholc.

Tokom ispitivanja praćeno je više od 17.600 osoba, starih 45 ili više godina. Ispitanici su tokom perioda dužeg od tri godine dobivali ili 2,4 mg semaglutida ili placebo.

Učesnici su imali višak kilograma (indeks tjelesne mase od 25-30) ili su bili gojazni (BMI više od 30) i imali su kardiovaskularne bolesti, ali ne i dijabetes.

Kod onih koji su uzimali lijek zabilježen je manji rizik od smrti od svih uzroka, uključujući kardiovaskularne probleme i kovid 19, otkrili su istraživači.

Ispitanici koji su koristili lijek za mršavljenje imali su podjednaku vjerovatnoću da dobiju kovid, ali je kod njih uočena manja vjerovatnoća da će umrijeti od njega – bilo je 2,6 posto umrlih među onima koji su dobivali semaglutid u poređenju sa 3,1 posto onih koji su uzimali placebo.

I dok su žene imale manje krupnih neželjenih kardiovaskularnih reakcija, lijek je „dosljedno smanjivao rizik“ od neželjenih kardiovaskularnih ishoda bez obzira na spol.

Takođe je zabilježeno manje simptoma srčane insuficijencije i niži nivo upalnih procesa u tijelu bez obzira na to jesu li ljudi izgubili na težini ili ne.

Dr Bendžamin Skirika, vodeći autor jedne od studija i profesor kardiovaskularne medicine na Harvardskoj medicinskoj školi, rekao je da nalazi „potvrđuju da prekomjerna težina i gojaznost povećavaju rizik od smrti zbog različitih uzroka“.

Međutim, to se, kako je istakao, može modificirati moćnim terapijama zasnovanim na inkretinu, kao što je semaglutid.

Nije prečica do vitke linije već lijek koji se ne smije uzimati bez medicinskog nadzora U pitanju je lijek koji se izdaje na recept, koji potiskuje apetit i prodaje se pod brendovima vegovi (Wegovy), koji se koristi za liječenje gojaznosti, i ozempik, za dijabetes. Dolazi u obliku injekcije i oponaša hormon GLP-1, čineći da se ljudi osjećaju više siti i manje gladni.

Podstaknuti objavama poznatih na društvenim mrežama, mnogi su lijek ozempik počeli doživljavati kao ekspresno rješenje za višak kilograma.

Težnja za savršenom figurom u više navrata izazvala je nestašicu lijekova ozempik i vegovi i tako ugrozila pacijente kojima je ovaj lijek namijenjen.

Stručnjaci su više puta do sada upozoravali da ovaj lijek nije brzo rješenje niti zamjena za dobru ishranu i vježbanje, i da bi ga trebalo uvoditi u terapiju samo pod medicinskim nadzorom.

Kao i svaki lijek, i semaglutid ima neželjene efekte i njegova upotreba nosi određene rizike. Najčešća neželjena dejstva su mučnina, uznemireni stomak, nadimanje i gasovi.

(MONDO/BBC)

Očekuje se nova serija istraživanja kojim bi se potvrdila efikasnost lijeka kod stanja i bolesti koje su naveli autori opisanih studija.