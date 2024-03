"DOSTA MI JE SRAMA!" Opra priznala ono o čemu pola Holivuda ćuti, pa zabranila sve komentare na tu temu!

U novoj emisiji, Opra Vinfri želi da rasvijetli stigmu oko medikamenata uz pomoć kojih su poznati drastično smršali.

Izvor: PG / Bauer Griffin / Profimedia

Opra Vinfri je godinama posvećena temi dijeta i mršavljenja, a kako je sama priznala, to je nešto sa čime se borila cijelog svog života. Nakon što je pokazala nikad mršaviju figuru nedavno, podigla je mnogo obrva i svi su se zapitali - da li i ona koristi ozempik?

U specijalnoj emisiji posvećenoj ovom pitanju, Opra (70) je rekla da joj je cilj da "započne revoluciju i razjasni stigmu stvaranja krivice i osude" koje okružuju debljinu i mršavljenje - počevši od sebe same, navela je. "Posljednjih 25 godina, sprdanje sa mojom težinom bilo je nacionalni sport", započela je Vinfri u specijalu koji je nazvala "Sram, krivica i revolucija mršavljenja".

Izvor: Youtube printscreen / ABC news

Osjećaj krivice bio je lajtmotiv u razgovoru, dok svi pričaju o lijekovima poput ozempika i mounjaroa, čije ja upotreba u cilju mršavljenja obuzela svijet. Kada je Opra priznala u decembru prošle godine da uzima lijek kako bi upravljala svojom kilažom, rekla je da joj je dosta "posramljivanja" koje je prati kroz deceniju držanja dijeta i pokušaja da oslabi. Ona, međutim, nije navela tačno ime lijeka koji je uzimala, ali je objasnila da nakon što je počela, po prvi put je shvatila da " sve ove godine mislila sam da ljudi koji nikada ne idu na dijetu koriste snagu volje, i da su iz nekog razloga jači od mene".

Lijekovi koji su prvobitno namijenjeni za lečenje dijabetesa, postali su sveprisutni u Holivudu, a nakon slika mnogih zvijezda koje su vidno oslabile, poput: Šeron i Keli Ozbor, Keli Klarkson, Kristine Agilere, Kloe Kardašijan, Kajli Džener, Vupi Goldberg i mnogih drugih, mnogi su se zapitali - da li je ovaj vid mršavljenja zdrav i da li postoje kontraindikacije?

"Osjetila sam se oslobođeno. Ljudi drugačije tretiraju i doživljavaju osobe koje nisu gojazne, osobe sa manjim tijelima", izjavila je Ejmi Kejn u Oprinoj emisiji, koja je izgubila sedamdeset kilograma uz pomoć lijeka monjaroa. Međutim, ima i onih čija su iskustva bila drugačija. Kako New York Post navodi, ovi lijekovi, kao i mnogi drugi, imaju i kontraindikacije. Jedna od pacijentkinja je kod Opre ispričala svoje iskustvo, rekavši da je nakon što je prestala da uzima lijekove za gubitak težine povraćala krv te da je završila u hitnoj pomoći.

Dr. Amanda Velsakez, stručnjak u oblasti gojaznosti, i jedna od ljekara koja je konsultovana od strane tvoraca lijekova za mršavljenje, rekla je u emisiji da su kontraefekti po njoj "prenaglašeni" u javnosti. Drugi eksperti u oblasti su naveli, da uzimanje ovih lijekova može dovesti do: mučnine, vrtoglavice, konstipacije, dijareje, odliva, a u težim slučajevima neuhranjenosti, ako osoba uzima premalo hranljivih namirnica. U Americi, mnogi pacijenti su imali problema da dođu do lijekova, koji koriste kao tretman za dijabetes, koji se često javlja kao posljedica gojaznosti. Farmaceutske kompanije imaju poteškoća da isprate zahtjev potražnje za ovim lijekovima, piše New York Post. Kada je bila suočena sa pitanjem da li može da "zahvali ozempiku" zbog naglog gubitka tjelesne mase, Keli Ozborn je šokirala izjavom: "Ljudi ga mrze jer žele da ga uzimaju. A oni koji ga najviše mrze su oni koji bi najviše voljeli, ali ne mogu da ga priušte!"

Opra je izazvala veliku pažnju javnosti kada je prije najave ovog specijala objavila da se povlači iz "Weight watchers" programa, kao jedna od predsjedavajućih, jer smatra da bi nakon priznanja o uzimanju lijekova to bio konflikt interesa. "Weight watchers international" je kompanija koja se predstavlja kao vodeća u domenu uspješnog gubitka kilograma uz pomoć plana ishrane, fitnesa i pravilnog načina razmišljanja. Ona je najavila, da će svoje obveznice iz kompanije donirati Nacionalnom muzeju Afro-američke istorije i kulture. Nakon ovoga,Vinfrijeva je ukinula opciju komentara na instagram nalogu, na kom je prikazala isječke iz svoje najnovije emisije.

Gostujući u emisiji kod Džima Kimela, Opra je izjavila da je konačno shvatila da je gojaznost bolest: "Razgovarala sam sa doktorima, i po prvi put sam shvatila kada su rekli - gojaznost je bolest. Nije bolest za svakoga ko ima prekomjernu težinu, ali jeste za one koji nose taj gen".

Lijekovi koji se koriste za gubitak tjelesne mase, kao što su Ozempik, Vegovi i Zepbaund već su ekstremno popularni, piše The Time. Do 2030. otprilike deset posto populacije u Americi biće na ovim lijekovima, a prodaja će prerasti 100 milijardi dolara. Prema nekim istraživanjima, 18. marta 2024. oni su dobili još jedan dodatan kulturološki bust od strane Opre, koja je podijelila svoje iskustvo i na iznenađenje mnogih stala na stranu lijekova, te izjavila da je sve što je do sada pokušala samo stvorilo "jo-jo efekat". "Vidjeli ste me kako gubim težinu, pa dobijam, pa opet gubim i tako u krug". Ona je rekla da joj je lijek koji nije imenovala promijenio život, te da je nakon što je počela sa uzimanjem počela da razmišlja o hrani drugačije, te da je njen "um bio protiv nje". "Nisam više mislila o hrani! Nisam bila opsjednuta time. To je velika stvar koju sam naučila".

Dr. Velaskez je istakla, da će pacijenti koji jednom krenu da uzimaju ovaj lijek za gubljenje težine vjerovatno morati da ga uzimaju cijelog života kako bi kilažu i održali. Neka istraživanja pokazala su da oni mogu prouzrokovati opstrukciju u radu digestivnog sistema, a u težim slučajevima mogu pospješiti rizik od tumora tirodine žlijezde, prenosi Time.

Evo šta su o svemu rekli stručnjaci sa Farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu

Ozempic je zaštićeni naziv za semaglutid, lijek iz porodice inkretinskih mimetika ili GLP-1 receptor agonista. Zapravo semaglutid, kao i drugi lijekovi iz iste grupe vezivanjem za GLP-1 receptor oponaša efekte endogenog inkretina, glukagonu-sličnog peptida – GLP-1. GLP-1 se oslobađa iz crijeva nakon što nutijenti uneti hranom dospiju do crijeva, a svega nekoliko minuta kasnije, dolazi do ispoljavanja njegovih efekata.

Klinička ispitivanja potvrdila su da su GLP-1 agonisti efikasniji od svih do sada korišćenih lijekova u terapiji gojaznosti. U literaturi se čak mogu pronaći podaci koji efikasnost ovih lijekova izjednačavaju sa operativnim liječenjem, odnosno barijatrijskom hirurgijom koja je u narodu poznata kao operacija smanjenja želuca.

Koliko su ovi lijekovi bezbijedni? Da li GLP-1 agonisti imaju neželjene efekte?

"Svaka supstanca koja ima farmakološko djelovanje ima i potencijalne neželjene efekte. I u slučaju GLP-1 agonista nema izuzetaka, tako da je odgovor DA, ovi lijekovi imaju neželjene efekte. Najčešće zabilježeno jeste mučnina koja se javlja kod 25-50% slučajeva i povraćanje koje se javlja od 8-30% slučajeva. Ovi gastrointestinalni efekti najčešće su prolazni, i povlače se nakon što dođe do adaptacije organizma na lijek. 30% pacijenta žaliće se na dijareju, koja je slično mučnini i povraćanju prolazna. Za razliku od prethodno navedenih neželjenih efekata, u 25% slučajeva moguća je pojava konstipacije, koja nije prolazna i često zahtijeva povećan unos tečnosti, vlakana, probiotika, fizičke aktivnosti, a ponekad i odlazak po savjet ljekara ili farmaceuta. Dodao bih još i refluks, koji se javlja kada kiseli sadržaj želuca počne da se vraća do jednjaka. Ovaj problem obično se rješava primjenom antacida.

Osim ovih, relativno čestih neželjenih efekata važno je napomenuti i one rijetke, imajući u vidu matematiku brojeva i broj onih koji ovaj lijek (zlo)upotrebljavaju. U literaturi je opisana povezanost karcinoma štitaste žlijezde kod glodara nakon primjene liraglutida, a ispitivanja na ljudima ukazuju na blago povećanje rizika od bolesti štitaste žlijezde u odnosu na placebo. O vezi GLP-1 agonista i rizika od karcinoma pankreasa i pankreatitisa ne postoje dovoljno jaki dokazi, uprkos smjernicama koje sugerišu da bi ove lijekove trebalo izbjegavati kod osoba sa istorijom malignih ili premalignih bolesti pankresa.

Na spisak neželjenih efekata treba dodati i osjećaj umora i letargije, vjerovatno kao posljedica smanjenog unosa hrane i posljedičnog smanjenja energije. Poslije kortikosteroida i okruglog lica poput mjeseca, dobili smo i Ozempic lice. Uslijed naglog gubitka masti u predijelu lica i gubitka elastičnosti kože, lice onih koji koriste Ozempic često izgleda ostarjelo i oronulo.

I na kraju, ne smijemo zaboraviti da su ovi lijekovi relativno kratko u primjeni, i da dugoročni efekti još uvijek nisu poznati. Ne bi bilo prvi put da se neki lijek nakon dodatno prikupljenih podataka u četvrtoj, post-marketinškoj fazi, povuče sa tržišta," objasnio je Vanredni profesor Farmaceutskog fakuleteta u Novom Sadu, dr Nikola Jojić.

Izvor: YouTube/screenshot/O Winfrey daily

Dr Zorica Lazić, Specijalista klinicke farmakologije, dala je za MONDO svoje viđenje situacije: "Iako je Elon Mask 2022. iznio informaciju da je za njegovu vitku figuru zadužen lijek semaglutid i žene masovno krenule u potragu za njim, Semaglutid odnosno Ozempic nikako nije lijek koji trebamo uzmaiti na svoju ruku. On pripada grupi lijekova koji se primarno koriste za terapiju dijabeta Tipa 2. Ozempic stimuliše oslobađanje insulina iz pankreasa (GLP 1 agonist) i ako i centralnim mehanizmom inhibira osjećaj gladi i učestvuje u regulaciji apetita, zbog velikog broja neželjnih efekata ne treba se i ne smije se koristiti na svoju ruku. Ozempic bez preporuke ljekara, primarno endokrinologa, nikako samo nutricioniste, ne treba se uzmati samostalno i ako mu je i indikacija gojaznost koja traje dug vremenski period i koja se ne može riješiti uravnoteženom ishranom uz preporučenu fizičku aktivnost. Kontarindikovan kod trudnica i dojilja, kao i kod osoba sa malignim bolestima."

(Time/New York Post/MONDO/Marina Cvetković)