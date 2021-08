Gaga Antonijević uživo u emisiji nakon sukoba sa Bjelom: Udarao me je koliko je stigao

Gaga uživo nakon incidenta u Nišu.

Izvor: Pink/screenshot

Glumcu Draganu Bjelogrliću, koji je u hotelu u Nišu napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva određeno je zadržavanje do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja.

Bjelogrlić je optužen da je prebio Predraga Antonijevića dok je sjedio u separeu, a snimak prebijanja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama.

Sada se uživo u Dnevniku televizije Pink pojavio Gaga Antonijević, sa vidljivim podlivima i modricama po licu!

"Sve te priče o tome da sam ja njega provocirao je izmislio u policiji na saslušanju da bi opravdao ono što je uradio. Apsolutno nikakav kontakt nismo imali. Kada se vrati kamera dva, tri sata unazad jasno vidi da sjedimo ja iza jednog, on iza drugog ugla, nikakve komunikacije nije bilo", rekao je Antonijević.

Kako dodaje, to je bilo mučko i podlo djelo jer je on sjedio okrenut na suprotnu stranu od one sa koje došao i nije vidio Bjelogrlića dok mu nije prišao.

"Kada sam krenuo sam da se okrećem, mislio sam da je konobarica, on je imao bijelu majicu, a ona bijelu košulju i direktno sam popio pesnicu bez i jedne riječi. Nisam mogao da ustanem jer to bio nizak i mek kauč, bio sam kao vreća za udaranje. On je potpuno razularen udarao po meni koliko je stigao, govorio svašta i prijetio", naveo je Antonijević i naveo šta smatra da je povod napada:

"Ima više povoda.. Ima ta jedna situacija u tužilaštvu za korupciju gde sam ja izieo dokumentaciju javno da je on meni nudio mito javno što je slao... a drugo je film 'Dara' gdje je on organizovao javno i kolege protiv tog filma", rekao je Antonijević.

Bjelogrlić je na saslušanju izjavio da je u prolazu udario Predraga Gagu Antonijevića, a prema nezvaničnim saznanjima medija, glumac je navodno bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Milan Petrović, advokat Dragana Bjelogrlića, rekao je da će saslušanje u Tužilaštvu biti održano sutra i da će nakon toga dati izjavu. Rekao je da za sada nisu preduzete nikakve mjere i da glumac nije iznio odbranu.