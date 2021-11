Lečić o optužnici za silovanje: Organizovana kampanja medija protiv mene

Srpski glumac, režiser i autor Branislav Lečić danas je u emisiji "Usijanje" na Kurir TV govorio, nakon osam mjeseci tišine, o optužbama za silovanje Danijele Štajnfeld.

Izvor: YouTube/Screenshot/Hold Me Right Film/Kurir TV/Printscreen

Na početku emisije, Lečić je došao sa brojnim dokumentima koje je prikazao javnosti, a na prvo pitanje voditeljke, šta sada kada je oborena žalba pravnog tima Danijele Štajnfeld, Lečić je rekao:

"Sada je sve jasno i čisto pred zakonom, ali meni lično je nanijeta ogromna šteta. Zanima me koji su mehanizmi da umanjim štetu koja je nastala nakon optužbi i pisanja u pojedinim medijima."

Voditeljka emisije je prokomentarisala, u vezi sa materijalom koji je Lečić spremio za emisiju, da je nakon duge pauze gost došao spreman.

"Ja imam sve dokaze da su njene žalbe odbijene i da je ona lagala. Njen advokat u nedostatku dokaza poseže za spinovima, i ponaša se ne kao pravnik, nego kao tabloidni novinar. I ona i njen advokat govore za medije, a znaju da nije istina. Svi papiri kojima oni mašu sve je to farsa za javnost. Postoje izvjesni medicinski dokazi, ali oni uopšte ne dokazuju da je ona bila silovana, a kamoli da sam to ja uradio", rekao je Lečić.

Vezano za samu optužbu i tok istrage, glumac je naglasio:

"Mene niko nije obavijestio šta je ona rekla u optužnici, i davao sam svoj iskaz. Tek sam saznao to iz papira i izvještaja kad su oni sabrali sve i to sam vidio iz izvještaja i moji advokati da je ona mene optužila za dan i datum kada sam ja bio zauzet. Ona mene nije optužila da sam je silovao za bilo kad ili bilo gdje, nego tačno kada i gdje i datum mjesto i vrijeme i u startu je to bilo nemoguće", kaže Lečić.

Na pitanje šta očekuje u budućnosti, Lečić je u emisiji na Kurir TV rekao:

"Oni znaju da njihovi dokazi koje spominju ne dokazuju ništa, ali odgovara im da osporavaju rad Tužilaštva i policije. Hoćete da Danijela sad kaže, izvinite, ja sam lagala, ili da njen advokat to uradi? Oni će svoju hajku nastaviti, i zato osporavaju rad Tužilaštva i policije."

Branislav Lečić

Izvor: TV Kurir Printscreen

Na pitanje kako misli da će ga ljudi gledati ubuduće, glumac je odgovorio:

"Naravno da su ljudi mogli da povjeruju na osnovu onog montiranog snimka da se tu nešto desilo. Tek u martu je došao red na mene, kada je pustila pravi glas i uperila prstom na mene. Prirodno je da gledaoci povjeruju u tu priču, čak bih i ja možda povjerovao. Bilo je raznih priča, od toga da li sam ja možda prešao neku granicu, da li je bilo nekog seksa, pa se ona pokajala, nisam je ni pipnuo. Osim razgovora koji je sadržao seksualne elemente, ali sam to već ispričao kako je nastalo", kaže Lečić.

U vezi sa snimljenim telefonskim razgovorom koji je Danijela Štajnfeld priložila kao dokaz, Lečić je rekao:

"To nije bio privatni razgovor već je bio vezan za formiranje i stvaranje materijala za film. To se u glumi često primjenjuje. Čak i da je bio privatni razgovor, ona mene nije tužila za neprimjeren govor vezan za seksualni odnos, optužila me je za silovanje, to je velika razlika. Tužilac je rekao da u razgovoru ima neprimjerenog obraćanja, ali da ništa ne sugeriše da je između nas došlo do odnosa, a kamo li do silovanja."

Lečić je otkrio da je pozadina optužbe nastala u "domaćoj kuhinji", a na pitanje voditeljke da to pojasni, on je rekao:

"To je bila njena kampanja, kampanja jedne grupe medija i njenog tima", rekao je Lečić i dodao da je svakodnevno tendenciozno blaćen u nepokrenutom postupku, a oni su tražili da ga zatvore. Vezano za "njen tim", Lečić je rekao da Danijela Štajnfeld ima svoj advokatski tim.

Na pitanje da li će neko pomisliti da je u emisiju došao da se "pere", rekao je:

"Savjest mi je mirna. Sad, kada sam se smiriio i izanalizirao materijal sa advokatima, mogu da ponudim samo činjenice."

"Počev od toga da je promijenila priču da je silovana u 21. pa u 28. godini, da je silovatelja vidjela nakon dva, pa nakon četiri dana, pa preko toga da se desilo u autu, pa u stanu, pa u kući van grada. Da ju je silovao njoj nadređeni muškarac, pa neko uticajan u svijetu filmske industrije, pa na kraju ja. Onda u iskazu kaže da su se odjednom našli obnaženi, pa u sljedećem iskazu da su se samo ljubili, pa u sljedećem da nije sigurna da li je silovatelju pokazala da li želi seks. Za ovo, i još mnogo toga postoje dokazi u spisima koje sam donio", bio je kategoričan Lečić, naglašavajući da samo govori o činjenicama.

U vezi sa optužbama za silovanje Merime Isaković, Lečić je rekao:

"U pitanju je bila optužba za pokušaj silovanja. I njena priča je lažna, za ovu organizovanu kampanju koju je predvodila grupa domaćih medija su potrebne sve žrtve. Zanimljivo je da su Danijela i Merima obe upotrebile iste riječi - 'Znaš li ti ko sam ja?' - obe su rekle istu stvar. Neka se javi bilo ko kome sam ja izgovorio tu rečenicu, osim u kontekstu šale", odgovorio je Lečić i dodao da je indikativno to što se sad obe nalaze u Americi.

(MONDO)