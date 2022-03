Mislio je u jednom momentu da je skrivena kamera.

Izvor: Jadran Babić

Petar Grašo i Hana Huljić vjenčali su se 19. februara u Splitu i uskoro će postati roditelji, budući da je ćerka Tončija Huljića u šestom mjesecu trudnoće. Raskid s Danijelom, vjenčanje s Hanom, pa potom i pol bebe - djevojčica, ništa nije moglo biti skriveno od javnosti, budući da su mjesecima bili glavna tema medija širom regiona.

Njihovo vjenčanje su mnogi hrvatski mediji nazvali "vjenčanje godine", iako se radilo o skromnom slavlju u poznatom splitskom restoranu čiji su bivši vlasnici Petrovi roditelji.

"Ako postoji dvoje ljudi koji manje žele da budu eksponirani van svog posla, onda smo to Hana i ja... Ja sam u šali rekao - kada je meni ovako puna kapa, mogu misliti kako je drugim ljudima. Većina ljudi shvata da to apsolutno nije naša namjera", rekao je Grašo, ipak svjestan "pravila" u šoubizu.

Do posljednjeg trenutka se nije znalo u kojoj će se crkvi vjenčati, ali poneki detalji su isplivali u javnost - ko je kreirao Haninu vjenčanicu, ko su kumovi i slično. Grašo nakon svega priznaje da su napravili grešku.

"Mi smo bili dvoje ljudi koji su se htjeli vjenčati u krugu prijatelja. Napravili smo malu grešku. Što smo se više zatvarali, to smo više bili opkoljeni. Meni je bilo važno da bude važniji ton, nego slika. U jednom trenu kada smo došli ispred crkve, a bili smo primorani da dođemo kolima, ja sam zamišljao da će to biti za ruku kroz grad, ali vidio sam toliko novinara i ljudi koji snimaju da sam pomislio da je to neka skrivena kamera. Da je masovni prank", opisao je pjevač kroz smijeh u intervjuu za emisiju RTL Direkt.

Vidi opis Petar Grašo otvorio dušu o velikom danu - Zamišljao sam drugačije... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 21 21 / 21 AD

Pjevačica, muzičarka i kompozitorka Hana ostavila je djevojačko prezime, ali i dodala suprugovo, pa je tako sada Hana Huljić Grašo. Petar se našalio i rekao da je on mogao uzeti prezime Huljić, te da bi u tom slučaju vjerovatno dobio i nadimak Hulja. Osvrnuo se i na njihov zajednički život.

"Mi živimo jedan opušten i iznenađujuće ležeran život. Ljudi to iz novina vjerovatno ne mogu da shvate. Ležeran je u privatnoj sferi, a oko mene su uvijek avioni, dvorane, koncerti, i baš zato mogu da budem s prijateljima, a da nema bliceva", zaključio je Grašo.

Pogledajte šta je Petar Grašo reko o dugogodišnjem prijatelju i saradniku, a sada i tastu Tončiju Huljiću: