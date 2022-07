Ceca o Arkanu: Kad sam se udala, svi su govorili da će me zaključati u kuću...

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila nepoznate detalje

Izvor: YouTube/Screenshot/Prostorni Aktivista

Pjevačica Ceca Ražnatović, koja se našla na meti kritika nekadašnjeg saradnika Saše Vidića koji ju je nazvao "crnom udovicom", progovorila je o temi koja je dugo "intrigirala javnost "- da li ju je pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan "zatvarao u kuću".

"Kada sam se udala za Željka svi su govorili: 'Zaključaće je i obući od glave do pete, kao bulu', ma to su gluposti!".

"On mi je bio najveća podrška, uživao je da gradi karijeru žene koju voli. Uvijek mi je govorio da ne smijem da ostavim posao. A, ja sam upala u neko ludilo, htjela sam da ostavim karijeru i da budem samo žena i majka. Pitao me je da li sam poludjela! Rekao je da sam rođena za scenu i da mi ne misli dobro svako ko bi me podržao u tome da ostavim karijeru. Od njega sam naučila da nikada nikome ne dozvolim da me prisili da biram između poslovnog i privatnog života", rekla je Ceca i dodala da joj je Arkan još na početku braka predvidio da će napuniti Marakanu.

"Rekao mi je da je sljedeći korak koncert na Marakani. Sve je unaprijed video, pozitivno je uticao na mene i izgradio me. Zahvalna sam mu na tome, to može samo neko ko me bezuslovno voli".

Arkan je ubijen 2000. godine, a Cecu su u godinama koje su uslijedele spajali sa brojnim muškarcima. Poslije raskida sa Bogdanom Srejovićem, Ceca kaže da "nije tražila novog momka":

"Imala sam duge periode samoće i skockala sam život kako meni prija. Živim kako hoću i nije mi potreban muškarac da bih bila srećna. Uostalom, ne treba mi partner da bih imala finansijski oslonac, ja to mogu sve sama. Želim mir, ne treba mi ludilo. Ponekad sebi kažem 'Bože, hvala ti što mogu da ovako živim i imam apsolutnu slobodu".

(MONDO, Informer)

