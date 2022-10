Miroslav Ilić ogolio dušu u emisiji: "Ja sam romantična magarčina i ne kajem se"

Miroslav Ilić je progovorio na temu muško-ženskih odnosa i priznao neke stvari o sebi o kojima ranije nije govorio.

Izvor: TV Pink / screenshot

Miroslav Ilić ove 2022. slavi pedeset godina uspješne karijere, a ovaj jubilej proslaviće koncertom u Beogradu, na dan kada će napuniti 72 godine. Pjevač je bio je gost u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, u kojoj se dotakao nazaobilazne teme muško-ženskih odnosa.

Istakao je da ne smatra da su muškarci jači od slabijeg pola, ali i da ga nervira što svi povezuju uspješnost sa novcem, na šta je voditeljka konstatovala: "Da li postoji išta bolje, nego biti muškarac koji je više od pola vijeka prvi u uspjehu, muzici, pjesmama".

Izvor: TV Pink / screenshot

"Zlato, sve to lijepo zvuči, ali nije sve to tako jednostavno. Koplikovani su to životi. Nije lako upakovati sve to, izmjeriti privatno i poslovno. Pitanje je vremena, vaspitanja i mentalne snage. Bio bih jedan on najvećih lažova kada bih rekao da nisam ostvario najveći od svojih snova. Sanjao sam da dočekam da kao aktivni pevač proslavim pedeset godina karijere", izjavio je pevač.

"Još jednu stvar sam ti rekao: 'Samo magarac može da uvrti sebi u glavu da ga svi vole'. Ja sam samo i dan-danas romantična magarčina, ali se ne kajem zbog toga", priznao je Miroslav Ilić u emisiji. A kada smo kod muško-ženskih odnosa, pogledajte kako izgleda njegova supruga Gordana, s kojom je u braku od 1971. godine:

(MONDO)