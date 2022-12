Zdravko Čolić ispričao kako je upoznao suprugu - "Bilo je BITI ILI NE BITI"

Zdravko Čolić je sa suprugom u srećnom i dugom braku i imaju dvije ćerke, ali braku se, kako kaže, dugo opirao.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Slavni pjevač Zdravko Čolić je nakon duže medijske pauze u intervjuu za hrvatske medije govorio o svom privatnom životu, a otkrio je neke detalje o prvom zaljubljivanju i braku sa sadašnjom suprugom Aleksandrom koji traje već duže od dvadeset godina i s kojom ima dvije ćerke.

"Dosta kasno sam imao prvu djevojku. Prva djevojka mi je bila već kad sam bio zreo. Krajem tridesetih, prva djevojka mi je bila Jasna iz Lokica", rekao je Zdravko Čolić, pa otkrio i šta su sve žene radile pokušavajući da mu se dopadnu jer je oduvijek važio za miljenika nježnijeg pola. "Pokušavao sam to da izbjegavam koliko sam mogao nekim ponašanjem. Ja sam stanovao u Zagrebačkoj 31 na Grbavici i tamo su ekskurzije žena dolazile i šarale po zidovima. Tri puta smo krečili dvorište. To su prikazali u dokumentarcu 'Pjevam danju, pjevam noću'", priznao je pjevač.

U suprugu se, kako kaže, nije zaljubio na prvi pogled, ali je osjetio da je to to, a ljubav su krunisali brakom kojem se dugo opirao.

"Mi smo se upoznali u Brelima. Onda je to trajalo, bome, jedanaest godina. To je nekako išlo sporo i na kraju je bilo biti ili ne biti. Nije lako udati ćerku za estradnog umjetnika za koga se svašta pričalo i priča. Bila je to simpatija na prvi pogled i to ti se u životu dogodi tri-četiri puta, da ti se netko svidi i da želiš biti s njim, ali nije loše kad se ljudi dugo zabavljaju, jer tad se pojavi nešto drugo, briga o nekom", ispričao je Čola koji kod svoje supruge najviše cijeni odanost, nepokolebljivost, poštenje.

Kod sebe bi, da može, promijenio odnos prema novcu: "Ne može čovjek promijeniti svoju ćud, ne mislim na način trošenja i način življenja, ali kod mene je to malo bilo pretjerano i dan-danas je", ali nikada nije trošio bogatstvo na određene stvari kao što to rade svjetske zvijezde: "Mi nikad nismo imali te visine honorara, ali ja nikada nisam imao neki strašni afinitet prema automobilima. Putovanja i garderoba su sedamdesetih i osamdesetih bili fetiš. Nikad nisam imao velike materijalne prohtjeve. Moje je bilo da se negdje ode, na more ili da napravimo neke fešte i da se tamo potroši, ali nikad nisam imao želje da kupim neki sat. Nisam patio od toga".

Budući da iza sebe ima veoma uspješnu karijeru koja traje i danas, i i dalje je miljenik žena, a da se trudio da privatan život zadrži za sebe i da ne bude dio skandala, u čemu je i uspio, otkrio je da li mu je tokom karijere zasmetao neki trač o kome se dugo govorilo.

"Postoje te neke netačnosti jesi li bio s ovom ili onom, ovim ili onim, ali ljudi u kafićima pričaju, a svi znaju da nije tačno. Bila je gomila tih insinuacija sedamdesetih i osamdesetih, ali kasnije ostariš pa te više 'ne uzimaju u usta'. Jedan moj producent iz Sarajeva, koji živi u Budvi, Milan Stupar, u vrijeme tih tračeva na intimnoj osnovi, rekao je: 'Je*o majku, kako si ti srećan čovjek, i kad te nema prisutnog u javnosti s novim materijalom, dobiješ trač koji prepričava cijela Juga'. On to gleda strateški. Sve se zaboravlja i dolaze nove stvari, ali u javnom poslu to je nešto s čim se moraš nositi", zaključio je Zdravko Čolić.

(MONDO/24sata.hr, Index.hr)