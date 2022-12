ANĐELKA PRPIĆ TRUDNA! Čeka dijete s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga

Glumica Anđelka Prpić ponovo je u drugom stanju.

Izvor: ATA Images/Amir Hamzagic

Anđelka Prpić se prošle godine razvela od supruga s kojim ima sina nakon devet godina braka, a zatim otkrila u kakvim odnosima su ostali. Sada stiže lijepa vijest - Anđelka je ponovo trudna!

Lijepa glumica čeka dijete s čovjekom koji je njenom bivšem suprugu bio kum na njihovom vjenčanju i poznaju se još od srednje škole, tvrde prijatelji bliski glumici. Navodno je zbog Anđelke ostavio partnerku s kojom je bio 11 godina u vezi. Raskid se odigrao u martu ove godine, a pretpostavlja se da su od tada on i glumica zajedno, prenose mediji.

Anđelkin sin kog je dobila u braku s prvim suprugom, Jakša, nedavno se oprobao kao glumac u filmovima "Toma" i "Bauk". Ponosna mama je poručila da je on još dijete, ali da mu neće stajati na putu ako gluma bude njegov poziv.

"Moj sin je i dalje dijete koje treba da se igra i da sutra radi ono sto voli, a ja mu neću stajati na putu ako to bude ovaj poziv", istakla je Anđelka koja je jednom prilikom otkrila kako je sina izgubila u tržnom centru.



"Jesam, nažalost više puta se desilo. Nije bilo tragično, naravno, ali u toj sekundi sve je prestrašno. Bili smo u nekom tržnom centru, mislim da sam baš sinu nešto kupovala i valjda od te silne djece odjednom vidim da nema mog djeteta! On je imao onaj 'bajs' bez pedala, znaš oko kad se puste, pa tako drže balans... On je tako otišao negdje, a ja sam počela da vrištim po radnji: 'Jakša! Jakša! Jakša', da bi on u nekom momentu naišao", prisjetila se glumica.