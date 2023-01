BRANKA SOVRLIĆ PLIVA U MILIONIMA! Vila pod zaštitom države - bazen, fontana, antikviteti, zavirite u dom folk pjevačice!

Branka Sovrlić uživa u svemu što je stekla i zaradila, a na svojim fotkama pokazala i dio luksuzne vile u Ilidži.

Izvor: Instagram/branka_sovrlic

Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih pjevačica na domaćoj javnoj sceni, a poznato je i da posjeduje nekoliko luksuznih nekretnina, ali i vilu u Ilidži u kojoj stanuje i koja je pod zaštitom države.

Vila ima i poseban naziv "Golubica", a ona je bila zadužena za sređivanje unutrašnjosti, dok se suprug pobrinuo za spoljašnjost. Branka i njen suprug posjeduju nekoliko stanova u Beogradu i Sarajevu, kao i restoran, a pjevačica nerijetko objavljuje fotke iz svog raskošnog doma.

"Ne gledam na to tako, imamo dva restorana... Imam dva stana, i stan i kuću u Sarajevu. Nešto smo naslijedili nešto zaradili, nemam poroka, pored krpica volim da imam i lijepu kuću. To je bilo davno kada sam bila opljačkana, nema nijednog pjevača koji nije opljačkan, slikala sam to i poslije. Gledaoci su tražili da vide, to je njima interesantno, snimili su", objasnila je jednom prilikom.

Skupocjeni automobili, fontana, antikviteti i brojni očaravajući detalji nalaze se na svakom koraku njenog posjeda, a Branka ne krije da najviše voli da se sa drugaricama opusti pored bazena.

Pogledajte samo dio doma Branke Sovrlić:

Branka Sovrlić nedavno je pokazala i da u 65. godini izgleda kao bomba.