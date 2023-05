"Nismo se podnosili" - Goca Tržan o RASPADU grupe Tap 011

Goca Tržan popularnost je stekla u grupi Tap 011, a prva je i koja ju je napustila. Sada je pjevačica koja je izgradila uspješnu solo karijeru, progovorila o raspadu nekada veoma popularnog benda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Goca Tržan koja je nedavno ponovo zaratila s koleginicom Majom Nikolić, od malih nogu je bila okrenuta muzici. Prvi nastup imala je sa samo četiri godine, kada je sa horom nastupila u Sava centru. Kasnije je imala i svoj bend, a vrhunac slave dostigla je sa grupom Tap 011, koja je devedesetih harala cijelim regionom.

"Uvijek sam volela samo rokenrol. Imala sam bend koji se zvao Distorzija. Nastupali smo na Zaječarskoj gitarijadi, Brzim bendovima Srbije, svirali smo na festivalu Rokenrol zauvijek na Sajmu. Bili smo bend koji je radio na svojim autorskim pjesmama. Moram da priznam da nisu bile dobre. Imali smo samo 19 godina. Međutim, svuda smo bili zapaženi i nagrađivani. Pjevala sam tih godina i u mjuziklu 'Kosa'. Nisam bila glumac, nego pjevač. Radila se obrada i igrala se predstava u Sava centru. Prošla je veoma zapaženo. Glavne uloge su igrali Đorđe David i Igor Pervić, a Big Mama je bila Milena Dravić. Producent te zapažene predstave je bio Dragan Gaga Nikolić", ispričala je Goca jednom prilikom za domaće medije, pa se prisetila početaka grupe Tap 011.

"Niko od nas nije mogao da zna kad smo počinjali da će Tap 011 jednog dana biti veliki i važan bend. Ušla sam u grupu 1994. jer sam otpjevala pesmu 'Bunda'. Zvali su me producenti da uradim demo snimak. Bilo mi je slatko. Međutim, nikad sebe nisam vidjela kao pjevačicu dens benda. Došla sam na snimanje s kosom do d*peta, u vijetnamci i nekim čizmama. Bila sam roker tih godina. Momci iz benda su bili blentavi i duhoviti. U cijelu priču sam uskočila bez ideje da će to da potraje, a da ću ja jednog dana postati Goca Tržan i da će moja karijera trajati godinama", prisjetila se ona i dodala da je u to vrijeme studirala i da je njen plan bio da radi na nekoj farmi ili da ima svoju, ali nikada nije maštala da će postati poznata.

"Pet godina smo ostali zajedno. Meni je Tap otvorio mnoga vrata u životu. Imala sam sreće da pjevam s Ivanom Peters. Od nje sam mnogo naučila, što kao klinka nikad ne bih priznala. Sada mogu da kažem to bez ikakvog blama. U grupi sam stekla prijatelje do kraja života. I dan-danas se družimo, radimo i sviramo. Mi smo mnogo putovali zajedno. Bila sam u tom trenutku više s njima nego s porodicom", rekla je Goca Tržan i progovorila o raspadu grupe:

"Sve je počelo da se raspada na dočeku 1999. godine. Mi smo svi jedni s drugima bili na krv i nož, nismo se više podnosili. Bilo je realno da će bend da se raspadne. Da nisam otišla ja, bila bi to Ivana. Nisam ja imala ideju da želim solo karijeru. Imala sam plan da nastavim da studiram ili da počnem da radim i da se zaposlim. Međutim, onda mi je Gane Pecikoza pustio pjesme Neše Japanca. Meni se to dopalo. Bio je etno, ali ne seljana. Krenuli smo da radimo album 'U niskom letu'. Našli smo tada Aleksandru Saru Milutinović. Bila je tada u srednjoj školi. Kad sam čula 'U niskom letu', počela sam da plačem. Sve u životu radim na osjećaj i na emociju. Muzika jeste čista emocija. Moramo da budemo svjesni da sve što nam u životu ostaje, to su osjećanja koja gajimo jedni prema drugima. To sam prepoznala u ovome što radim", istakla je Goca koja je ranije priznala i da je grupu napustila sa 50 evra u džepu.