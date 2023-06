GLUMICA IZ HIT SERIJE TRUDNA U 41. GODINI! Zvijezda "Sluškinjine priče" podijelila radosne vijesti

Glumica Ivon Strahovski objavila je da je u drugom stanju.

Izvor: Instagram/yvonnestrahovski/printscreen

Zvijezda serije "Sluškinjina priča", glumica Ivon Strahovski ponovo je u drugom stanju! Ovo je njena treća trudnoća, a radosne vijesti podijelila je na svom Instagramu. Sa suprugom, američkim glumcem Timom Lodenom će se po treći put ostvariti u ulozi roditelja, a porođaj se očekuje na jesen.

"Idemo dalje, predstavljam vam trudnički trbuščić broj 3. Naš pas Pica se ugurao na sliku, a naš mali mršavko broj 2 skriva se u pozadini", napisala je glumica u objavi na svom profilu na Instagramu.

Čestitke su pristizale sa svih strana: "Ponovno si nas ostavila bez riječi", "Kako divna vijest", "Srećno", "Volimo te", "Još jedan sin ili...", glase najčešće poruke njenih pratilaca.

Glumica iz braka sa Timom ima sina Vilijama (4) i jednoipogodšnjeg sina čije ime nisu saopštili javnosti. U razgovoru za britanski magazin "Glamur" ispričala je kako je izgledao njen povratak na posao s prvom bebom u naručju.

"To je definitivno bio najteži period mog života. Za ulogu majke i sve napore koji prate prve mjesece s bebicom koju sam uz to i dojila, morala sam se vratiti na posao... Bila sam neispavana, hormoni su me tresli i nisam se željela odvojiti od sinčića, a dok sam snimala suprug ga je čuvao u mojoj kabini. A ja sam sa seta jurila u kabinu da ga podojim i budem s njim, pa sam se na putu iz uloge okrutne zlice Serene Joy prešaltavala u brižnu majku i suprugu punu bezuslovne ljubavi za svoje dječake", ispričala je tada i dodala:

"Nisam bila samo fizički toliko iscrpljena da mi se od muke samo plakalo, nego me i emocionalno ubijalo što nisam stalno s bebom, ali sam, gledajući unazad, shvatila da sam vjerovatno upravo zbog tako brzog povratka na posao naučila još više cijeniti svaki trenutak proveden s djecom", zaključila je.