Supruga Milića Vukašinovića o njegovoj operaciji: Mogao je ostati bez noge, sad imamo drugi PROBLEM

Supruga Milića Vukašinovića, Suzana, rekla je da je njegova nedavna operacija bila veoma riskantna i otkrila kakav sad problem imaju.

Milić Vukašinović pre nekoiko dana primljen je u bolnicu zbog jakih bolova u nozi, a nakon svih analiza hitno je operisan. Ubrzo je za medije i sam potvrdio ove informacije, te da će uskoro imati operaciju aneurizme, koja je potom i uslijedila. Nakon operacije slavni roker se oporavlja, a za Kurir televiziju oglasila se njegova supruga koja je otkrila koliko je operacija bila rizična.

"Trpio je jake bolove i mislio je da će to proći samo od sebe. Ja sam insistirala da on uradi kolor dopler što je on i uradio i tada mu je ustanovljena aneurizma koja je mogla da eksplodira svakog trenutka. Da se to desilo znate kakav bi bio ishod. Lijeva noga ga je boljela od kolena prema članku", ispričala je Suzana i dodala:

"Riješio je da se sam liječi, kao većina ljudi na Balkanu što je loše za bilo koga. Ja sam bila izričita da mora da ide na ljekarsko pregled. Da nisam sve zakazala on nikad ne bi ni otišao. Kao dijete kad odvedete. Bila sam jako zabrinuta za situaciju koje se odigravala sa njim".

Supruga poznatog rokera rekla je da je tokom operacija postojala opasnost da muzičaru amputiraju nogu: "Operisan je prekjuče i bilo je jako riskantno. Operacija je bila složena i pretila je opasnost da mu amputiraju nogu. Bila sam van sebe i zvala sam Raku Marića i Pericu Stojanovića. Oni su se zaista zauzeli da se pronađe rješenje. Možete misliti da kako bi se on osjećao da ostane bez noge. Operacija je trajala oko četiri sata. Bio je u šok sobi i na respiratoru".

A trenutni problem jeste jedna navika koje će Vukašinović morati da se odrekne - "Mi sad imamo drugi problem. On mora da prestane da puši ako hoće da živi i da poživi. Sada ja radim sa doktorima na tome da on ne smije da ustaje da bi išao da puši".

