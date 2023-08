"Estradu snabdijevam SVOJOM RAKIJOM": Nada Topčagić otkrila da jedna pjevačica "ŠIKA KAO LUDA"

Nada Topčagić je ljeti u kući u Tivtu, a zimi na svom imanju na Tari, gdje se bavi i voćarstvom, pa pravi svoju rakiju.

Izvor: Instagram/topcagicnada

Pjevačica Nada Topčagić svako ljeto provodi na moru u Crnoj Gori, gdje ima svoju kuću koju je, kako su mediji prenosili, prodavala u nekoliko navrata, ali čini se da je ipak odustala, jer i ove godine uživa u Tivtu. Dok je ljeti na moru, zimi je u svojoj kući na planini.

Često privlači pažnju javnosti i zovu je skandal majstorom, a Nada je sada otkrila da kolegama i koleginicama s kojima je dobra stalno donosi svoju rakiju kada dolazi u Beograd.

"Estradi raznosim i prodajem rakiju i voćke s Tare. Skoro me je zvala jedna koleginica, ne bih da je imenujem, jer je starija žena, pa mi kaže: 'Nado, ja sam se uželjela one tvoje rakije! Ako dolaziš skorije, da mi spustiš dvije, tri flaše, pa neka stoje u frižideru, uredno bih platila. Ja kad to čujem, dođe mi da dam radžu za džabe, pošto ona šika kao luda! Onda se sjetim truda koji sam uložila, pa naplatim", iskrena je Nada, koja je rekla i da sebe smatra najvećom zvijezdom na našim prostorima, te da za to ima pokriće.

Izvor: Adria media group

"Smatram sebe najvećom zvijezdom na našim prostorima i nisam skromna po tom pitanju. Ja sam šoumen, zvijezda mora da ima sve, ne samo da stane i pjeva. Pjevala sam svjetskim facama na događajima širom Evrope i tako sam sjedila sa znate kakvim likovima?! Pa da bi mi pozavideli mnogi! Onima koji posjeduju gradove. To me nije iskompleksiralo, ali mora da se zna ko je kakva zvijezda. Bar da se poštujemo kako treba i sve će biti okej. Nisam ja pjevačica koja se prepucava s koleginicama, ali ako me neko potkači, sigurno neću da se pokrijem ušima i ćutim. Znam da se branim, a stvari uvek nazovem pravim imenom", poručila je Nada Topčagić.

(MONDO)