TRAŽILA RAKIJU UMJESTO ANESTEZIJE! Nada Topčagić na uljepšavanju, ljekari ostali bez teksta

Folk pjevačica Nada Topčagić (70), ne krije da je za njen fizički izgleda zaslužena višedecenijska njega i uljepšavanje. Posljednjih godina Nada redovno odlazi i na jednu privatnu kliniku gdje upražnjava razne antiejdžing tretmane koji uključuju filere i botoks, a isključuje hirurgiju.

Nedavno je poželjela da isproba laser najnovije generacije koji zateže kožu lica, brade i dekoltea, ali koji nije potpuno bezbolan. Zbog toga su joj doktori predložili anesteziju, ali ju je folkerka kategorično odbila, tražeći alternativu - alkohol.

"Nadi su objasnili da tretman neće trajati duže od 20-ak minuta, ali da je najbolje da zbog većeg komfora primi anesteziju. Ona je skočila kao oparena: 'Ne dolazi u obzir! Nikakve igle ne želim, ne mogu da istrpim bol'", rekao je izvor koji se zatekao na licu mjesta za list Alo.

"Svi su prasnuli u smijeh jer se prije svega Nada glasno i zarazno smijala kada je doktorima predložila da joj daju rakijicu umjesto ponuđene anestezije. 'Em će mi više prijati, em ću utrnuti, a bol neću osjetiti'", govorila je, ali je niko nije shvatao ozbiljno".

Kada su uvidjeli da je ona zaista ozbiljna u namjeri da žestinom umanji stres, rekli su joj da to nemaju.

"Pa kakva ste vi to klinika, a da nemate piće? Šta kada neko dođe s pacijentom pa poželi da se okrijepi?", nastavljala je uporno, ali su joj doktori odgovorili da taj koji želi piće, a posebno alkohol, ide u kafić, a ne u zdravstvenu ustanovu", ispričao je izvor, i dodao da je tretman na kraju ipak urađen, i to bez anestezije.

