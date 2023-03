Nada Topčagić: U HRVATSKOJ SAM ZABRANJENA 30 GODINA!

Nada Topčagić je ispričala šta se desilo u Vukovaru i zbog čega od tada ne pjeva ni u Hrvatskoj ni u BiH, kako je sama rekla.

Izvor: Kurir TV

Nada Topčagić je pred nastup u Beogradu govorila o aktuelnoj temi - Luku Blacku koji će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Liverpulu, kao i o zabrani koncerata Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe u Hrvatskoj.

"Ne mislim ništa o njemu, moji su bili favoriti Frajle i Zejna, vidim i Karleuša misli isto to, aha, rekoh dobro... E, onda kada sam preslušala pesmu, ima poruku, sviđa mi se poruka. Znači, ja bih volio da sve ovo prespavam što nas je snašlo, i ratove i zemljotrese... Ima dobru poruku", izjavila je Nada Topčagić za Kurir, koja je poznata po svom stavu "što na um, to na drum".

Što se tiče nedavne zabrane narodnjaka u Puli i u Osijeku, koje je potom gradonačelnik Rijeke pozvao da pjevaju u njegovom gradu, Nada je otkrila da ona već 30 godina ne odlazi u susjednu Hrvatsku i ispričala zbog čega.

Izvor: Kurir TV

"Ja sam zabranjena 30 godina. Nadica Topčagić je zaranjena 30 godina u Hrvatskoj, u Bosni... U Hrvatskoj zbog Vukovara i želim sad da kažem... To su bila vremena kada je pao Vukovar. Ja 30 godina zbog Vukovara nisam bila u Hrvatskoj. Ispalo je da sam ja išla tamo i ubijala. Bila je grupa pjevača, ko je sve bio nije bitno. Išli smo autobusom nalik onom iz 'Ko to tamo peva', takav je bio. Došli smo u Šid... Dolazi vojska, a mi smo na sceni. Vukovar, stvarno je to bilo strašno... Mi smo otišli kada je Vukovar pao, tu noć, nije blo struje... I dolazi čovjek iza mene, stavlja mi kapu, kokardu, i dolazi Anica Liber koja je iz Hrvatske i nose mi sliku koju je objavio CNN, jaoo...i tada je sve prestalo", prisjetila se Nada Topčagić.