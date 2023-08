Sa 18 godina saznao dijagnozu: Božo Vrećo otvoreno o teškoj borbi

Božo Vrećo je saznao da boluje od neizlječive bolesti čim je postao punoljetan, a svih ovih godina se uspješno nosi s tim.

Pjevač Božo Vrećo, govorio je nedavno otvoreno o borbi s epilepsijom, a dijagnozu je saznao kada je imao svega osamnaest godina.

"Prvi put sam tada imao veliki napad i shvatio od čega bolujem. Kao u svemu u životu, morao sam pronaći nekakvu snagu. Moja sinergija s Bogom je neuništiva i kao takva je toliko jaka da mogu sve prebroditi. Sve što mi je nekada smetalo, titranje lišća u prirodi, reflektori u studiju, na koncertima i stajanje u visokim potpeticama, moglo me je spriječiti, ali nije", iskren je bio Vrećo, pa se vratio na svoje nastupe i na majku Mili koja mu je najveći oslonac u životu.

"Većinu stvari mi je moja majka sašila, a ono što je najbolje bilo u djetinjstvu je činjenica da sam odrastao slobodan. Sjajno je to kada vam roditelj ne krati krila i bude vam oslonac. Sevdah je mene odabrao. To nije nešto što sam ja želio, mene je on odabrao kao svog partnera i kao nekoga ko će prezentovati sevdah drugačije od svih", izjavio je pjevač, koji je i ranije otvoreno govorio da je veoma vezan za majku.

"Oslonac te beskrajna snaga, hrabrost, ljubav i brižnost. Uloge su se zamijenile i na neki način kao da sam se brinuo o svom djetetu. Tako sam mogao i spoznati koliko je jaka veza između majke i djeteta, koliko je neraskidiva i posebna. Nadjačava sve boli, strahove i sumnje. Bio sam tu, konstanta koja nije pokazivala strah, nemogućnost i pokolebljivost, bio sam jak poput stijene i mogla se osloniti na mene s povjerenjem i sigurnošću", poručio je tada.

