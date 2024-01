KAKO DANAS IZGLEDA KET VON DI: Prestala da pije i prekriva tetovaže kojih se stidi (VIDEO)

Pogledajte kako danas izgleda Ket von Di - tetovaže skroz prekriva crnom bojom!

Izvor: Instagram/thekatvond

Ketrin von Drakenberg, poznatija kao Ket von Di, proslavila se 2005. godine kao jedna od zvijezda rijalitija o studijima za tetoviranje, "Majami ink".

Talentovana tattoo umjetnica privukla je ogromnu pažnju publike svojim radovima, burnim ljubavnim životom ali i izgledom. Danas Ket von Di ima 42 godine, udata je i ima šestogodišnjeg sina, i tetovaže prekriva - crnom bojom!

Ona na Instagramu dijeli cijeli mukotrpni proces prekrivanja ogromnih površina kože potpuno crnim tetovažama. Na nekim od snimaka izgleda kao da se umočila u crnu boju, ali to su tetovaže!

"Prije nego što počnete da me kritikujete, podsetiću vas da je OK ne razumjeti nešto, i OK je da vam se nešto ne dopada. Vjerujte mi da sam videla gomilu tetovaža koje lično nikada ne bih uradila. Ali to su razlike koje naš svijet čine zanimljivijim", napisala je Ket na Instagramu.

"Ja sam oduševljena, i izuzetno mi je osvježavajuće da vidim kako jednostavna crna boja prekriva smeće od tetovaža koje sam radila na nozi dok sam bila pijana, prije nego što sam prestala da pijem", napisala je ona.

Ket von Di je prestala da pije u julu 2007, i taj period pamti kao vrlo težak.

Izvor: Instagram/thekatvond

"Odluka da budem trijezna nije bila laka. I dalje se sjećam duboke želje da me nema, strašne usamljenosti i bolova koji prate proces odvikavanja", rekla je ona u jednom intervjuu.

Mnogi pratioci pitali su je i zašto nije otišla na lasersko uklanjanje tetovaža, ali je nekadašnja rijaliti zvijezda odgovorila da je taj proces neizvjestan i bolan.

"Počela sam da ih skidam laserom, ali lično nisam dobar kandidat za to. Proces je bolan i spor, može da traje mjesecima a periodi oporavka između lasera su dugi. Željela sam da efikasno uklonim tetovaže sa vrlo velike površine kože", objasnila je ona.

Ket je udata za umjetnika Rafaela Rejesa, i 2018. je par dobio sina Lifara.

Pogledajte njene fotografije!

Pogledajte video prekrivanja tetovaža crnom bojom!

Pogledajte 00:20 Ket von Di pokriva tetovaže crnom bojom Izvor: instagram/thekatvond Izvor: instagram/thekatvond

