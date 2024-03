Samo u Beogradu: Protest zbog Breskvice! Oglasila se i pjevačica

Fanovi Anđele Ignjatović Breskvice, nezadovoljni izborom predstavnika na Pesmi Evrovizije, na društvenim mrežama danima unazad najavljuju okupljanje i protest

Drama oko izbora predstavnika na "Pesmi Evrovizije" u Srbiji ne jenjava ni poslije nedjelju dana. Nakon što je, uprkos manjem broju glasova publike Teya Dora pobijedila, fanovi Anđele Ignjatović Breskvice su svoje nezadovoljstvo prelili na društvene mreže, gde danima unazad najavljuju protest ispred zgrade Javnog servisa.

Anđela je Kuriru poručila da "neće ništa nikome da brani" kada su je upitali o protestu koji je najavljen za danas u 18 časove. "Prvo, neću nikome ništa da branim, treba da se protestuje", rekla je mlada pjevačica.

Breskvica je dodala i da nema ništa protiv Teya Dore, već da se poštuju i podržavaju:

"Ne znam zašto javnost ima takvu sliku, mi smo se podržavale od samog početka, to su naši fanovi koji se podijele, to tako funkcioniše, ali smatram da je očigledno koliko se podržavamo i gotivimo Od početka moje karijere, kada god objavim ili kažem nešto, pojave se ljudi koji me podržavaju, kao i oni koji me ne podržavaju. To mi nije ništa strano".

U subotu će pristalice obje pjevačice izneti svoje zahtjeve ispred zgrade RTS-a, prvi će doći da traže promjenu rezultata, dok će drugi vjerovatno da brane rezultate.

