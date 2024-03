Džej Lo OTKAZALA sedam KONCERATA na turneji

Latino diva Dženifer Lopez, nedavno je iznenada otkazala čak sedam koncerata planiranih na tlu Sjeverne Amerike, u okviru njene prve turneje u proteklih pet godina.

Prije nekoliko dana, američku javnost iznenadila je vijest da je poslije pet godina od prošle turneje, Dženifer Lopez iznenada otkazala čak sedam planiranih koncerata na predstojećoj.

Turneja je trebalo da traje od 20. do 31. avgusta, a prije nekoliko dana platforma Ticketmaster povukla je planirane datume, zbog čega su se mnogi zabrinuli - je li sve u redu s pjevačicom i glumicom koja je nedavno objavila album "This Is Me… Now" i prateće filmove?

Ona je potom viđena u Los Anđelesu, skrivena iza ogromnih naočara za sunce i ne pretjerano raspoložena, a s njom nije bio njen suprug i glumac Ben Aflek, pa su se mnogi zapitali je li sve u redu u privatnom životu Džej Lo. Kako sada piše Variety, nije otkazana kompletna turneja na kojoj je planirano 30 nastupa, ali problem je utvrđen. Dženifer, naime, nije uspela da proda veliki broj karata za većinu koncerata na svojoj turneji, kako je pokazao raspored sjedenja na pomenutoj platformi za prodaju ulaznica.

Ovakvi grafikoni nisu uvek potpuno tačni, napominje pomenuti portal, ali njegovi segmenti koji ukazuju na slobodna mesta još uvek dominiraju u odnosu na prodata. Album, turneja i dva filma deo su multimedijalnog projekta koji je Dženifer Lopez sama finansirala i u koji je uložila čak 20 miliona dolara. Ona je opevala i opisala svoj život, ljubav s Benom Aflekom, ali do sada nije preterano uspešna jer je album “This Is Me… Now” debitovao na listi Billboard 200 tek na 38. mestu.

Njen PR još uvek nije odgovorio Variety-ju na pitanja u vezi s otkazivanjem datuma, a obaveštenje platforme Ticketmaster navodi da je "organizator, nažalost, morao da otkaže događaj". Page Six pisao je da je postojao "logistički problem" koji je možda uticao na otkazivanje nastupa.

