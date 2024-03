Ceci nude da NAPLAĆUJE šetnju kroz svoju vilu: "Ne mogu da vjerujem šta sve ljudima pada na pamet"

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je da su joj agencije nudile zanimljivu ponudu.

Svetlana Ceca Ražnatović održala je koncert u Sloveniji, u Mariboru, gdje je okupila ljude iz cijelog regiona, a zatim otkrila i nove detalje iz svog privatnog života. Već dugi niz godina pevačica s porodicom živi u ogromnoj vili u Ljutice Bogdana koja je velika atrakcija kako domaćoj publici, tako i starncima koji dođu u posjetu Srbiji.

Koliko je Ceca poznata, pokazuje i to što je influenserka iz Slovenija sa velikim oduševljenjem nedavno otišla u obilazak pjevačicine vile na Dedinju, koju je sve vreme snimala i video objavila na društvenim mrežama, a pjevačica je sada otkrila da je dobila zaniljive ponude od agencija.

"Pričala sam ja tebi ranije u intervjuima da su mi nudili, agencije su mi nudile, da stave one crvene konopce i da ulazi narod. A gdje ja da budem s djecom dok narod šeta kroz moju kuću, a ja uzimam pare? Mislim, ne mogu da vjerujem šta sve ljudima pada na pamet", rekla je Ceca, pa nastavila:

"Naravno da je to veliko 'ne', ali mi je drago, to pokazuje samo da te ljudi vole, poštuju to što radiš. Djevojka ništa nije rekla negativno, čak naprotiv, i dan danas ljudi dođu slikaju ispred kuće ili snimaju dok prolaze. Mahnem kad vidim, kada sam napolju, ali kad me nema, nema me. Najviše mašem 'Paparaco lovu'".

Folkerka važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni. Ipak, čini se da nikada nije bila mršavija, a ona je potvrdila da se pozabavila svojom linijom i za samo mjesec dana smršala više od osam kilograma.

"Jednostavno odlučila da poslije sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mjesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htjela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to".

Pored ishrane koju je korigovala, Ceca je veoma aktivna i u teretani: "Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam", poručila je Ceca.

Pogledajte i kako izgleda dom njenih roditelja u Žitorađi:

