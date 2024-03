"MISLILA SAM DA JE KRAJ": Nada Topčagić izašla iz bolnice, pa otkrila kako se osjeća

Pjevačica Nada Topčagić prije dva dana hitno je primljena u Urgentni centar, a nakon što je dobila adekvatnu njegu, Nada je danas izašla iz bolnice.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Pjevačica Nada Topčagić se oglasila za medije i otkrila detalje zdravstvenog stanja. Ona je prije dva dana hitno je primljena u Urgentni centar i zabrinula mnoge. Nakon što je dobila adekvatnu njegu, Nada je danas izašla iz bolnice.

"Jako sam srećna što izlazim. Bila sam 24 sata u bolnici, bila sam jako uplašena i zabrinuta, bila sam u Banovcima kad mi se to desilo. Odjednom me je jako zabolio želudac, pozlilo mi je, muž me je dovezao. Mislila sam da je u pitanju bakterija, hvatala me je nesvjestica. Mislila sam da je ovo kraj. Idem da odmaram", rekla je pjevačica ispred bolnicei zahvalila se svima koji su se zabrinuli zbog njene situacije i pružili joj podršku.

"Hvala Amidžiju sa Zoricom Marković sam bila sve vrijeme u kontaktu. Sada sam tek videla koliko me ljudi vole. Kada su mi jutros rekli da idem kući, skočila sam nisam znala gdje se nalazim!" dodala je, pa potvrdila da je ranije imala problem sa želudcem.

Izvor: Instagram printscreen / zlaki56

O Nadinom zdravstvenom stanju tada je govorio njen suprug Zlatko: "Ogromna frka se digla. Dobro je Nada, svjesna je, bilo joj je loše sinoć i odvezao sam je u bolnicu. Ljekari su rekli da mora da ostane kako bi joj uradili dodatne preglede!, rekao je Nadin suprug.

"Nije životno ugrožena. Imala je i prije probleme sa stomakom, ali to nije rješavala i sada je došlo na naplatu", dodao je.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:01 Nada Topčagić peva i nateže rakiju iz flaše Izvor: facebook/Nada Topčagić Izvor: facebook/Nada Topčagić

(Blic/MONDO)