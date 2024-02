Muž Nade Topčagić povrijedio ruku na Tari: Zlatko rekao policiji da ga je ONA GURNULA

Pjevačica Nada Topčagić trenutno boravi na Tari sa suprugom Zlatkom Đorđevićem, međutim, umjesto da uživaju u lijepim februarskim danima, vrijeme provode po bolnicama.

Umjesto relaksa i uživanja na Tari, odmor se za Nadu Topčagić pretvorio u noćnu moru, kada je njen suprug povredio ruku. Nada je otkrila da ima jako puno posla oko kuće, ali i oko supruga koji je zadobio ozbiljnu povredu ruke, te da uopšte ne stiže da uživa.

"Toliko posla imamo oko kuće, uživam tek kada sam u hotelu. Ovako ne mogu da se opustim, moram mnogo da radim, da sređujem", rekla je Nada i ispričala kako je njen suprug povredio ruku.

"Došli smo prije pet dana, a odmah uveče je imao nezgodu. Ja sam mu kao neka ptica zloslutnica sve vrijeme govorila: 'Nemoj da ideš oko kuće, ima puno leda'. Bili smo u komšiluku da popijemo kafu, a kada smo se vratili, otišao je da zatvori kapiju. Tvrdio je da nema leda, ali ga je ipak bilo i pao je. Zdrobio je zglob desne ruke. Bukvalno je bolje bilo da je slomio ruku, ali ne, zdrobio je. Otišli smo kod doktora da mu pruže prvu pomoć, nisam znala ni koje su procedure. Čekala sam dva i po sata policiju. Snimio je zglob, a onda su nam rekli da moramo da idemo u Užice", rekla je Topčagićeva u jednom dahu, a njen suprug je u šali dobacio: "Pitala me je policija: 'Kako ste se povredili?', a ja sam im rekao: "Nada me je gurnula!" rekao je on kroz smijeh.

Topčagićeva kaže da je povreda ozbiljna, te da Zlatko neće moći da riješi problem bez operacije. "Otišao je kod nekog dede koji namješta zglobove na Mokru goru, tako da mu je sada zavezana ruka, ali će vjerovatno biti potrebna operacija. Poslala sam fotografiju jednom prijatelju ortopedu koji radi na VMA, rekao mi je otvoreno: 'To je vrlo za*ebana povreda, moraće da ide na operaciju".

