DŽENAN SE RAZVODI, A VEĆ 15 GODINA ŽIVI SA DRUGOM ŽENOM! Lončareviću se žuri

Pjevač Dženan Lončarević godinama živi sa drugom ženom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kao bomba je odjeknula vijest da se razvodi pjevač Dženan Lončarević, a zahtjev je podnio na rođendan supruge Samire. Kako se saznaje, on već godinama živi sa drugom ženom u Beogradu.

"Znam ih, pogotovu nju od kad se rodila. Živjela je jedan život koji ja uopšte nisam mogla da shvatim. Čuvala je njegovu mamu, djecu, a on pjeva, dođe kad hoće, radi šta hoće. On je prije par godina uhvaćen sa nekom ženom u Beogradu s kojom živi već 15 godina, bio je taj snimak. On je svoju ženu uspio da ubijedi tada da mu je to saradnica, a Samira mu je vjerovala... On je sad podnio tužbu za razvod braka, pritiska po svaku cijenu. Vrlo je i neprijatan prema njoj...", saopštio je izvor upoznat sa situacijom u porodici Lončarević.

Da podsjetimo, sa suprugom Samirom je Lončarević bio u braku 25 godina. Imaju dvoje djece.

(Telegraf/MONDO)