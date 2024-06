HRVATSKA GLUMICA SE PRIJE 6 GODINA ZAMONAŠILA! Plijenila ljepotom, pa otišla u najstroži manastir

Hrvatska glumica Edita Majić iznenadila je sve kada je odlučila da u potpunosti promijeni svoj život, da se zamonaši i živi na pustom i osamljenom mjestu.

Izvor: YouTube/VJERSKI NET/screenshot

Nekadašnja glumica Edita Majić, sada karmelićanka, pod imenom Edita Marija Od Križa, rođena je 24. januara 1970. godine u Splitu, a nakon glumačke karijere odlučila je da promijeni život iz korijena i krene potpuno drugim putem.

Nakon studija na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, zaposlila se u zagrebačkoj Gavelli. Ona je višestruko nagrađivana glumica koja se može pohvaliti Zlatnom arenom, nagradom hrvatskog glumišta, nagradom Fabijan Šovagović i mnogim drugim. Edita Majić je 2004. iznenadila javnost kada je otišla sa bine u najstroži manastir na svijetu, manastir Sv. Josifa od sestara karmelićana u Avili, Španija.

Edita je svojevremeno priznala da je svoje preobraćenje započela u januaru 1999. godine, kada je drastično promijenila dosadašnji način života, a razlog nije krila ni od koga. Naprotiv, radosno je pričala svima oko sebe da je upoznala Boga. Ekipa HRT-a, koju je predvodila Nada Šurjak, nekoliko puta je pokušavala da uđe u manastir, a uspjeli su tek nakon što je Edita položila vječni zavjet, postavši Hristova nevjesta 2008. godine.

"Poslije mise, kojoj su prisustvovali brojni vjernici iz Hrvatske i ljudi bliski Editi, razgovarali smo sa njom na privatnoj audijenciji. Pitali smo je da li je voljna da pošalje poruku hrvatskoj javnosti, na šta je ona rado pristala, a ubrzo smo dobili i odobrenje časne majke, koja o svemu samostalno odlučuje. Bilo je to jedinstveno iskustvo i kao rezultat nastao je 30-minutni dokumentarac 'Edita Marija od Križa'", rekla je Nada Šurjak otkrivajući poteškoće tokom snimanja.

Kamera iz nepoznatih razloga uopšte nije snimila prve kadrove sa njom. Srećom, Edita je bila susretljiva, pa je snimanje ponovljeno, što je bio još jedan izuzetak od strogih uslova u kojima bosonoge karmelićanke žive, potpuno samozatajne, skrivene od očiju javnosti.

"Moram reći da je Edita presrećna, prosto blista. Kao i druge monahinje, stalno je vesela i nasmijana. Rekla je da se moli za sve u Hrvatskoj kao i za sve drage ljude. Redovno razmjenjuje pisma sa rođacima, prijateljima, ali i nepoznatim ljudima koji joj šalju riječi podrške", rekla je tada Nada Šurjak, priznajući da su joj ovakva duhovna putovanja zaista radosna.

Edita Marija Od Križa je 2017. donijela još radikalniju odluku i iz manastirskog života prešla u skit. Poslije 13,5 godina napustila je manastir u Avili da bi otišla na osamljeno mjesto, a sve uz dozvolu svog pretpostavljenog i episkopa.

"Dugi niz godina osjećala je da je Bog poziva na drugačiji i radikalniji način života. Od samog početka je znala šta je to. Bila je to isposnica. Život van manastira na pustom i usamljenom mjestu, nenaseljenom i u samoći. Godinama molila i pitala – da li Bog zaista želi ovo od nje? Isposnica? Kako to postići, kako izaći iz manastira, kuda otići", rekla je Editina majka za Bitno.

(MONDO/ Slobodna Dalmacija)