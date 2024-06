ŠTA GLEDAJU POZNATE LIČNOSTI? Preporuke Leonarda Dikaprija, Adele i drugih slavnih faca

Saznajte koje serije i filmove preporučuju poznate ličnosti poput Leonarda Dikaprija, Adel i Kire Najtli..

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Ako se pitate šta da gledate tokom ljeta, poslušajte preporuke ovih zvijezda. Kira Najtli, Leonadro Dikaprio, i Adele su podijelili koje serije gledaju na streaming platformama.

Izvor: Promo

Leonardo Dikaprio

Leonardo Dikaprio je pohvalio HBO-ovu tinejdžersku dramu Euphoria. "Upravo sam gledao Euphoria-u. Ta serija je nevjerovatna," rekao je za Variety.

Izvor: Promo

Kira Najtli

Kira Najtli bi voljela da glumi u seriji Killing Eve. "Sandra Oh je apsolutno fantastična u Killing Eve, ali taj psihopatski ubica (Villanelle koju igra Džodi Komer) je jedina uloga koju bih stvarno voljela da igram," priznala je za Entertainment Weekly.

Nikolas Holt

Izvor: Promo

Britanski glumac Nikolas Holt preporučuje komediju Schitt's Creek. "Gledamo Schitt's Creek – to nam je preporučeno – i uživamo jer je zabavno i lako za gledanje," rekao je za Variety.

Izvor: Promo

Eli Kemper

Zvijezda serije The Office, Eli Kemper, trenutno ponovo gleda nagrađivanu seriju Mad Men. "Vratila sam se i gledam sve epizode Mad Men, to je tako dobra serija," rekla je za Today show.

Izvor: Promo

Hju Grant

Hju Grant preporučuje horor Midsommar, ali priznaje da je bio traumatizovan njime. "Film koji ne mogu da prebolim je Midsommar," rekao je kod Džimija Falona. "Mislio sam da će se mojoj ženi svidjeti jer je švedski, ali oboje smo ostali bez sna. Morate ga pogledati, nezaboravan je."

Izvor: Promo

Džejms Korden

Voditelj talk show-a, Džejms Korden, kaže da mu je serija Normal People promijenila život. "Mislim da mi je Normal People promijenila život. To je najbolja serija koju sam gledao," napisao je na X-u.

Izvor: Promo

Adel

Adel je na Instagramu pohvalila britansku seriju I May Destroy You. "To je najbolja stvar koju sam gledala na britanskoj TV godinama!" napisala je. "Nikada nisam osjetila toliko emocija odjednom! Apsolutno fantastično."

(MONDO)