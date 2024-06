Netflix najavio: Animirana serija "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" stiže u oktobru

Nakon krađe opasnog kineskog artefakta iz njene porodične vile, Lara Kroft kreće u novu avanturu koja će je odvesti do zaboravljene drevne grobnice

Striming platforma Netflixje najavila animiranu seriju posvećenu legendarnoj "kopačici grobova" Lari Kroft – "Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft", čije će emitovanje početi 10. oktobra.

Radnja serijeprati događaje nakon uspješne "Survivor" trilogije igara: "Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" i "Shadow of the Tomb Raider"; i predstaviće potpuno novo poglavlje avantura popularne heroine.



Avanturistkinja, kojoj glas pozajmljuje britanska glumica Hejli Atvel, više od 25 godina nakon svog prvog pojavljivanja, nastavlja da istražuje drevne misterije i otkriva izgubljene istine pohodeći razne opasne destinacije.

Lara, mora da se vrati kući iz aktuelne avanture kada sazna da je iz njene vile na plemićkom imanju porodice Kroft ukraden opasan kineski artefakt. Tada kreće u potragu koja će je odvesti do zaboravljene drevne grobnice, gdje će "biti prisiljena da se suoči se sa svojom pravom sobom i odluči kakav heroj želi da postane".

A prije Netflix-a, tačnije sredinom maja, i Amazon-ov striming servis Prime Video takođe je najavio svoju, ali igranu, Tomb Raider seriju, na kojoj će zajedničkim snagama raditi developer igre Crystal Dynamics i kompanija Amazon MGM Studios.

