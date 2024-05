Pogledajte tizer trejler nove sezone Gospodar prstenova: Prstenovi moći.

Izvor: YouTube / Prime Video

Vrijeme je da se vratimo u Srednju zemlju. Skoro dve godine nakon premijere serijeLord of the Rings: The Rings of Power koja je podijelila gledaoce, Amazon je objavio prvi tizer trejler druge sezone.

Radnja nove sezone, koja se odvija tokom drugog doba, prikazaće "rastuće zlo Saurona dok on nastavlja svoju potragu za potpunom moći", a gledaoci će prvi epizodu nastavka moći da pogledaju 29. avgusta 2024. na Prime Video striming platformi.

Izvor: YouTube / Prime Video

Evo kako Amazon opisuje nastavak kontroverzne serije:

"U drugoj sezoni Prstenova moći, Sauron se vratio. Odbačen od strane Galadrijele, bez vojske i saveznika, Mračni gospodar mora da se osloni na sopstveno lukavstvo ne bi li povratio svoju snagu i nadgledao stvaranje Prestenova moći, koji će mu dozvoliti da okuje sve narode Srednje zemlje svojom zlokobnom voljom. Nadovezujući se na epski obim i ambiciju prve sezone, nastavak uranja čak i svoje omiljene i najranjivije likove u rastuću plimu tame, izazivajući svakog da pronađe svoje mjesto u svijetu koje je sve bliži ponoru. Vilenjaci i patuljci, orci i ljudi, čarobnjaci i Harfutsi - dok se prijateljstva lome, lome se i kraljevsta, a snage dobra će se hrabro boriti da sačuvaju ono što im je najvažnije - jedni druge".

Za razliku od prve sezone, koja se smjelo izašla na crtu seriji "Kuća Zmaja", ovaj put to neće biti slučaj. Premijera nastavka je zakazana u vrijeme kada druga sezona Zmajeva bude završavala.

Vidi opis Druga sezona serije The Rings of Power dobila prvi trejler i datum izlaska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube / Prime Video Br. slika: 11 11 / 11

Glavne uloge će reprizirati Morfid Klark (Galadrijela), Čarli Vikers (Sauron), Ismael Kruz Kordova (Arondir), Ovajn Artur (Durin) i Robert Aramajo (Elrona), a ko zna, možda nam nova sezona otkrijekoga zapravo glumi Danijel Vejman (Stranac).

Tizer trejler druge sezone serije The Rings of Power stiže samo nekoliko dana nakon što je Warner Bros. najavio novi film čija će radnja biti smještena u Srednjoj zemlji - The Hunt for Gollum - na kojem će raditi Piter Džekson, tvorac originalne trilogije.

Pogledajte tizer trejler druge sezone serije Lord of the Rings: The Rings of Power:

Prstenovi moći druga sezona tizer trejler Izvor: Prime Video

(MONDO)