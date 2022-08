Evo ko igra Galadrijel u novoj seriji "Gospodar prstenova"!

Izvor: YouTube/Amazon Prime Video

Morfid Klark je glumica koja igra Galadrijel u novoj seriji po motivima "Gospodara prstenova", "The lord of the rings: The rings of power". Morfid je porijeklom iz Švedske, živi u Velsu, ima 33 godine i oduševila je stajlingom na premijeri serije na Menhetnu. Obukla je crnu kombinaciju, široke pantalone, kao i zanimljiv top.

Izvor: Profimedia

"Galadrijel" je obukla top bez bretela i leđa, sa dubokim izrezom i rajsferšlusom, kao i volanima na dekolteu i rukavima.

Izvor: Profimedia

Morfid preuzima ovu rolu od oskarovke Kejt Blanšet, koja je glumila Galadrijel u filmovima Pitera Džeksona. Ova serija je najskuplji TV projekat svih vremena, i svaka od osam epizoda će koštati 450 miliona dolara. Pogledajte fotografije iz serije!

Vidi opis Glumica oduševila stajlingom: Morfid Klark na premijeri serije "Gospodar prstenova" (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Prime video Br. slika: 10 10 / 10

Planirano je da ima pet sezona, a 2. septembra moći će da se pogledaju prve dvije epizode prve sezone. Pogledajte trejler "The lord of the rings: The rings of power"!

Gospodar prstenova: Prstenovi moći trejler Izvor: YouTube/Amazon Prime Video

(MONDO)