ZAVELA PERICU U KUMOVOJ PEKARI: Ovako danas izgleda Jagodinka Simonović iz filma "Varljivo leto 68"

Jagodinku je igrala glumica Dragana Varagić

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije

Glumicu Draganu Varagić javnost je upoznala kao Jagodinku Simonović koju je tumačila u kultnom ostvarenju "Varljivo leto '68" sa Slavkom Štimcem.

Publika i danas ovaj film gleda sa oduševljenjem i uz mnogo smijeha, a Dragana ne smatra da je uloga vjerenice kuma koji je zaposlio Pericu nakon što je pao maturu, obilježila njenu karijeru.

"Ne bih se složila da je ta uloga obilježila moju karijeru. To je uloga koja je bila najpopularnija i u izvrsnom filmu, što je važno. Od nje me dijeli mnogo godina i novih iskustava i sa osmijehom je se sjećam. Često me pitaju da li ponekad volim da pogledam reprize svojih filmova i serija. Rijetko ih pogledam i vjerovatno ono što mene najviše zanima nije ono što vezuje publiku. Ono što mene zanima su uloge u kojima sam napravila iskorak u svom glumačkom biću, neke, možda za druge neprimjetne stvari, koje meni govore na kom sam glumačkom putu", rekla je glumica, koja je poslije snimanja kultnog ostvarenja napravila pauzu u karijeri.

Izvor: Pink screenshot

Dragana je sa suprugom otputovala u Kanadu gdje je radila kao profesor, a prije desetak godina se za stalno vratila u Beograd. Počela je da radi i kao predavač na Akademiji umjetnosti.

"Mene zanima gluma, u bilo kom obliku. Naravno da mislim da je važno da nešto od svog iskustva, i internacionalnog, podijelim sa novim generacijama. I u tome sam tačna i posvećena, i iz tog kruga posvećenosti ne izlazim, jer i on meni vraća energiju, prepoznajem i sebe i druge u novom kontekstu, postojim i vrlo sam prisutna. I moja profesura i režija su nastale iz moje ljubavi prema pozorištu čija osnova je gluma. Studentima i u Kanadi i ovdje, na prvom času, govorim zašto je glumačka misao važna, i kako se poznaje glumac koji misli na sceni ili u kadru, i kako je to jedini način da se uspostavi ta “pupčana vrpca” između glumca i publike, o kojoj Bergman govori. Gluma je ozbiljna igra", ispričala je umjetnica nedavno za "Blic".

Pogledajte kako "Jagodinka" izgleda danas:

