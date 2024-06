"U fazi smo sporazumnog razvoda": Karleuša progovorila o statusu braka sa Duškom Tošićem

U jeku priča o nasilju i razvodu, Karleuša je jednom rečenicom objasnila sve!

Izvor: F.S./ATAIMAGES

Srpska zvijezda Jelena Karleuša, nedavno je prijavila svog još uvijek zakonitog supruga Duška Tošića za nasilje u njihovom domu. A zatim je zbunila sve podijelivši na zvaničnom TikTok nalogu stare snimke iz doba najveće ljubavi s Duškom.

Jelena Karleuša i Duško Tošić

Na snimcima se njih dvoje ljube, grle i uživaju zajedno. Ipak, da u njihovom odnosu nije došlo do pomirenja, objasnila je sama Karleuša tokom izbora za Miss Srbije, na kom je bila predsjednik žirija. Jelena se pojavila u stilu Merilin Monro, te je okupljenim novinarima odgovarala na pitanja. Jedno od njih je bilo i: "Kakva je situacija između vas dvoje nakon svega što se izdešavalo?"

"Situacija je - trenutno smo u fazi sporazumnog razvoda", odgovorila je JK kratko i jasno za hype tv.

Podsjetimo, Jelena je prije nekoliko mjeseci istakla da je sigurna da je Duško više ne voli, ali da ona njega i dalje voli.

"Duško je ljubav mog života, najljepši čovjek s kojim sam bila. Mislim da Duško mene ne voli, ali ja njega volim. Mi smo u braku, ali je to brak pro forme. Ja sam Dušku sve oprostila šta je on radio, ali Duško nije taj tip da oprašta. Ne mogu da ne volim Duška zato što je on otac moje djece. On je najlepši muškarac u mom životu i život bih dala za njega. Kad bi neko krenuo na Duška, ja bih na metak stala. Ne na metak, na desetoricu, život bih dala za njega“, istakla je JK pre nekoliko mjeseci za medije.

Ovako su Jelena i Duško izgledali tokom srećnijih godina braka:

Ovako su Jelena i Duško izgledali tokom srećnijih godina braka:

Duško Tošić objavio video sa jahte

(MONDO)