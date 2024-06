OPROSTILI JOJ GOLOTINJU I VITLANJE NOŽEVIMA: Sinovi Britni Spirs riješili da daju majci novu šansu

Po nekim izvještajima, Britni je već posetila sinove na Havajima, gdje žive sa ocem Kevinom Federlajnom.

Prije nešto više od godinu dana, objavljeno je da sinovi nekadašnje pop-princeze Britni Spirs, riješili da život nastave sa svojim ocem Kevinom Federlajnom na Havajima. Ova situacija dodatno je zakomplikovala njen odnos sa Džejdenom i Šonom Prestonom, jer se pričalo da su oni odbijali da provode vrijeme sa njom.

U prilog svakako nije išlo njeno bizarno ponašanje i snimci koje dijeli na Instagramu, a na kojima pleše i uvija se polu-gola, ali i gole slike sa odmora koje su obišle svijet.

Udarila na sina na mrežama

I umjesto da zastane i zapita se šta ono što radi na mrežama čini njenoj djeci koji ionako nisu sa njom odrastali, Britni je iz teške artiljerije udarila na starijeg 15-godišnjeg sina Džejdena nakon njegovog intervjua, optuživši ga da joj ni on ne želi dobro, kao i ostatak porodice.

"Bio si kao ostatak moje porodice. Potajno si volio da me gledaš kao da nešto nije u redu sa mnom", započela je pjevačica. Potom se osvrnula na to da je postala ateista zbog onoga što je preživjela tokom perioda starateljstva koje se završilo prošle godine i kako su se njena djeca i porodica odnosili prema njoj, navodeći da njen otac Džejmi ( 70) treba da bude u zatvoru do kraja života.

Zatim se obrušila na svog sina zbog njegovih izjava poput: "Nadam se da će biti bolje" i "Moliću se za nju", vjerujući da je njima dodatno potkopava. "Za šta se moliš? Da nastavim da radim kako bih mogla da platim pravne troškove i za kuću?", upitala je ogorčeno kritikujući drugog sina Šona Prestona (16) i njihovog oca Kevina Federlajna (44).

"Da li želiš da ozdravim da bih nastavila da dajem tvom tati 40 hiljada dolara mjesečno? Ili je razlog zašto si odlučio da se ponašaš glupo zato što je sve gotovo za dvije godine, a ti ništa ne dobijaš?", nastavila je ona. Britni je potom dodala da već duže vrijeme "ne vidi sinove kada ih pogleda", te da su prestali da dolaze nakon što je odbila da uradi ono što su od nje tražili, a to je normalnije ponašanje na mrežama. I pored svega, ona je nastavila, a sve posebno šokirao snimak na kojem vitla noževima.

Džejden je nedavno dao intervju za ITV News u kojem je rekao da se njegov loš odnos sa majkom može popraviti, ali da će to potrajati. Po svemu sudeći, stvari su se ipak pomjerile na bolje.

