TAJČI NA SVIJET DONIJELA BLIZANCE U 50. GODINI: "Mislila sam da sam teško bolesna, a ne trudna"

Jasminka Hamza Tajči, je svojom pričom motivisala mnoge žene koje se dugo bore za potomstvo.

Izvor: Instagram/jasminka_tajci/Printscreen

Jasminka Hamza Tajči ukazala je na to koliko je važno vjerovati u svoje želje i nikada ne odustajati od njih. Nakon ostvarenja najveće želje i proširenja porodice, odlučila je da karijeru ostavi po strani.

"Kada sam se udala prije nekoliko godina, željela sam odmah djecu. Međutim, nije nam se dalo. Nadu i vjeru da ću postati majka nisam gubila, ali Peter i ja smo se u razgovorima pomirili s tim da ćemo živjeti naš skladan život i bez dece ako ih ne bude. Ali, znate kako se kaže: 'Čovjek snuje, a dragi Bog odlučuje'. Kada smo izgubili svaku nadu da ćemo postati roditelji, kada smo se opustili i prepustili nekom drugim stvarima u životu, desilo nam se ono za čim smo čeznuli. Ostala sam trudna", započela je svoju priču jednom prilikom pjevačica:

Izvor: Instagram/ jasminka_tajci/Printscreen

"Bilo je to ljetos u Budvi. Moj muž i ja željeli smo da provedemo odmor u tom lepom gradu, a poznata sam po tome da volim da noću izađem i da malo plešem. Tako smo otišli u jedan restoran koji je imao uživu muziku i već je bio popunjen. Mada je konobar bio ljubazan i našao nam mjesto, počela sam da histerišem, da vičem, da se ljutim. Sve mi je smetalo. Moj Peter je pokušao na sve načine da me smiri, izađe u susret, međutim meni je i on smetao. Mislila sam da sam umorna, kontala na neke sasvim druge stvari, ali ne i na trudnoću. Čak i kada smo se vratili u Jablanicu gdje uživam da budem sa mojom braćom i njihovom porodicom, i tu sam bila nervozna i jedva čekala da se vratim u Nirnberg. Po povratku nisam ni tada pomišljala da sam u drugom stanju, a ja sam bila sve, samo ne ona stara Tajči. Onda sam u dogovoru sa suprugom otišla na analize da saznam šta je razlog mojoj nervozi, uznemirenosti. Tada je uslijedila šok dijagnoza: trudnoća. Mislila da ću pasti u nesvijest od sreće. Jednostavno nisam se nadala. Mislila sam da sam teško bolesna, da mi je stotinu nekih drugih stvari, ali trudnoća ni u snu. Odmah sam nazvala supruga, on je došao po mene i onda smo kao mala djeca plakali od sreće. Bio je to dan i moment koji nam je promijenio živote i koje će nam tek promeniti, ali nabolje."

Izvor: Instagram/ jasminka_tajci/Printscreen

Ona danas uživa sa svojim blizancima i time je dokazala da je u životu sve moguće. "Vantjelesna oplodnja nikada nije dolazila u obzir. Oduvijek sam željela decu, ali samo prirodnim putem, a eto kada smo se najmanje nadali meni i mom suprugu se to desilo. Zbog toga sam još srećnija", objasnila je tada Tajči, kako prenosi bosanski "Ekskluziva.ba"-

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:08 Mama zatrudnela iako ima spiralu Izvor: TikTok/ katieleighmckenna Izvor: TikTok/ katieleighmckenna

(MONDO/M.C.)